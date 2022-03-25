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晶片材料領漲 道指升349點

財經新聞組／綜合報導

美股24日收漲，收復前一交易日的跌幅，因申請失業救濟金人數下降增加了對美國經濟復甦的信心。

受惠經濟反彈最多的包括晶片和材料股，領漲大盤。

道瓊工業平均指數反彈349.44點或1.02%至3萬4707.94點。史坦普500指數上漲63.92點或1.43%至4520.16點。那斯達克綜合指數上漲269.23點或1.93%至1萬4191.84點。

勞工部報告，上周初請失業金人數總計18.7萬人，為1969年以來最低水平。讓有些投資人相信，美國經濟可能會在俄烏戰爭和利率上升等不利因素的影響下繼續成長。

晶片股攀升，輝達上漲9.82%，英特爾上漲6.94%，AMD上漲5.8%。

材料是史指表現次佳的類股。Nucor上漲4.37%，Freeport-McMoRan上漲3.27%。

Uber宣布在其手機軟體上列出所有紐約市計程車的交易後，該公司股價上漲4.96%。

與此同時，比特幣上漲4%，這是風險偏好上升的另一個跡象。

北約領導人24日在布魯塞爾舉行會議，討論對俄羅斯施加越來越大的壓力，因為烏克蘭似乎正在重新奪回戰爭中的陣地。

史指在2月底跌入修正區域，但現在距離高點只剩6.3%。道指也較盤中記錄下跌6.1%；那指距高點12.6%。

指數 晶片 勞工部

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