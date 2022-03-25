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成本漲幅超越糧價 美農民兩難

財經新聞組／綜合報導
美國小麥即將進入春耕。（路透）
美國小麥即將進入春耕。（路透）

小麥價格上漲本應讓在華盛頓州擁有2.1萬英畝農場的伯格(Nicole Berg)感到高興。但像她這樣的美國農民正因高昂的燃料和化肥成本而正在流失獲利。

她說，「我們現在面臨的問題是投入成本的漲幅甚至超過小麥的價格。」

與許多農民一樣，伯格也受到農業設備掣肘的影響；主因供應鏈中斷，讓播種和收穫所需關鍵農機無法如期交貨。

農機設備巨子迪爾公司(Deere & Co.)在上月的財報電話會議上表示，來年主要設備的訂單大多已滿。

雖然冬麥已於2021年底種植，但春麥播種將在幾周後開始。

北達科他州、明尼蘇達州和蒙大拿州等春麥產區的農民面臨著一個艱難的決定：是否應該在不知道價格是否會上漲的情況下種植更多作物？

伊利諾伊大學農業經濟學家爾文(Scott Irwin)說，「如果烏克蘭危機突然消失怎麼辦？看來不像那樣，但若真如此，農民就只能怪自己了。」

根據美國農業部(USDA)的數據，雖然包括中國在內的一些國家一直在增加農產品供應，但美國小麥產量近年來一直在穩步下降，目前已較2008年的峰值減少了35%。

爾文說：「基本上，可能會導致全球小麥供應遭受災難級損失的這種危機，就是像美國等地減少糧食儲備。」

由於戰爭擾亂了俄羅斯和烏克蘭的小麥出口，美國的一個選擇是轉向印度等國家。然而專家表示，海運和運輸成本讓這種情況不太可能發生。

與中東地區已經出現麵包短缺的情形不同，目前美國還沒有出現短缺的跡象。然而，購買小麥產品的成本繼續上升，加劇了已經困擾美國經濟的通膨擔憂。

RBC Capital分析師莫迪(Nik Modi)表示，通用磨坊(General Mills)、家樂氏(Kellogg)和億滋國際(Mondelez)的損失最大，因為它們主要生產小麥專用產品，如麥片。

烏克蘭 北達科他州 供應鏈

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