美股最錢線／交易商警告 原油將破200元

對沖基金Andurand Capital Management創始人、知名基金經理人安度蘭德(Pierre Andurand)在英國「金融時報」大宗商品全球峰會上表示，俄烏危機後，俄羅斯 對歐洲的石油 供應將消失，導致全球能源市場的長期重整。

他說，「醒醒吧，全球供應不會在幾個月內恢復正常。我們將永遠失去俄羅斯在歐洲方面的供應。」

他認為原油價 格今年甚至可能達到每桶250元，是目前水平的2倍。

安度蘭德上周曾指出，由於全球原油供給增加難以彌補俄羅斯原油禁運所帶來的損失，所以今年底油價將上看200元。

他因準確預判2008油價暴漲和2020年史詩級暴跌而名噪一時。

當天其他與會資深石油市場人士也認為，即使與烏克蘭達成停火協議，俄羅斯原油和柴油等成品油也不會在短期內回到歐洲市場。估計每天可能有多達300萬桶的俄羅斯石油從市場上流失。

RCMA商品基金主管金恩(Doug King)預計今年油價將飆升至每桶200至250美元，「這不是暫時的，而是一次原油供應衝擊。」

渣打銀行全球油氣業務主管辛哈(Alok Sinha)表示：「從目前的情況來看，我不認為這一個暫時性的問題。現在必須把它視為一個長期問題來處理，這意味著需要尋找替代性的供應。」

不過Socar資深原油交易員豪斯(Daniel House)表示，美國頁岩油產業不太可能提高產量來拉低油價：「即使想要加快開採，也需要一個12個月流程。某些生產商可能需要長達18個月的時間來開採新石油。」

新加坡托克集團(Trafigura Group)石油交易聯席主管路考克(Ben Luckock)預計布蘭特原油今年夏季將達到每桶150元的峰值；並警告，在降低燃油稅方面能力較弱的發展中經濟體將受到最嚴重的打擊。