Olive Garden母公司財報差

Darden Restaurants上季獲利和營收低於分析師 預期，因為Omicron變種病毒導致Olive Garden的業績令人失望。該公司還調降2022財年獲利預期。該公司第3財季淨利2.47億元，合每股1.93元，未達分析師預期的2.10元。銷售額增加41.3%至24.5億元，低於預期的25.1億元。

禮來肺癌藥 FDA拒批准

禮來公司(Eli Lilly)表示，美國食品藥品監督管理局(FDA)拒絕批准該公司及其合作夥伴信達生物公司(Innovent Biologics Inc)的肺癌藥物，因該藥物僅在中國進行研究。禮來與信達生物都表示，正在評估在美國展開該藥物下一步試驗。

洛杉磯汽油 每加侖6元

根據美國汽車 協會(AAA)的數據，全美無鉛汽油24日平均價格為每加侖4.23元，較前周下降5分，較近期歷史高點低10分。但分析師預計，隨著本周油價 上漲和期貨市場汽油價格上漲，汽油價格將開始上漲。洛杉磯駕駛人平均每加侖支付6.03元。內華達州為每加侖5.17元，而華盛頓州為每加侖4.72元。

核心耐久財訂單 1年來首降

商務部統計，2月耐久財訂單意外下降2.2%，為5個月來首見；不含運輸的訂單下跌0.6%；不含運輸和軍品在內的核心耐久財訂單在上月上修至成長1.3%後下跌0.3%，為一年來首見。商業設備需求下降的範圍相對廣泛，包括金屬、機械和通信設備的訂單都呈下降。

USPS砸29.8億購5萬輛新車

美國郵政局(USPS)表示，已向Oshkosh Corp訂購5萬輛下一代廂型郵務車，價值29.8億元，並將提高原本計劃的電動車採購量1倍，從5000輛增加到1萬19輛。USPS去年2月與Oshkosh簽訂4.82億元的初步合同，並表示將在10年內訂購最多16.5萬輛汽車，交易價值可能超過60億元。

Uber開放App叫計程車

Uber已與業者達成協議，在其手機軟體上列入紐約市的計程車。由Curb和Creative Mobile Technologies經營的2支叫車軟體24日表示將把其軟體與Uber整合，允許用戶在Uber軟體上預訂計程車。Uber預計將在今年春季稍後推出該功能。在西班牙、德國和南韓等國，已可用Uber軟體召喚計程車。