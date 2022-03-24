房貸利率 飆 再融資減14%

房貸利率急劇上升正在影響貸款 需求，尤其是再融資。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節性調整指數，上周房貸申請總量較前周下降8.1%。符合資格的30年期固定利率房貸平均利率從4.27%升至4.50%；自備款20%的貸款點數從0.54上升至0.59。再融資申請下降14%，年減54%。

通用磨坊漲價 調升財測

通用磨坊(General Mills Inc)調升全年核心銷售額和獲利預測，因售價上漲以及對麥片、點心棒和寵物食品的強勁需求。需求持續增加加上售價全面上漲，讓包括卡夫亨氏、家樂氏和Conagra Brands在內的包裝食品業者最近幾個月來陸續調升獲利預期。

大麻商Cresco砸20億併購

加拿大大麻生產商Cresco Labs Inc將以業內史上最高金額20億元全股票交易收購競爭對手Columbia Care Inc，創立美國銷售額最大的大麻公司。由於紐約和新澤西等州大麻合法化 ，Cresco將成為大麻市場主導者，預計到2026年時銷售額將達到460億美元。

蘋果併英國金融評分新創

蘋果公司收購英國金融新創企業Credit Kudos，後者主要在協助銀行做出更好的貸款決策。3位知情人士透露，該交易於本周稍早時完成。其中一位消息人士指出，該新創公司的估值約為1.5億元，創立於2015年。這宗收購案是過去一年歐洲一系列大型開放式銀行收購案中的最新一筆。

莫德納幼兒疫苗有效性44%

莫德納(Moderna)公布數據， 其兩劑新冠疫苗在預防6個月至2歲以下兒童感染Omicron病毒的有效性約為44%，對2至5歲兒童的有效性約為38%。這家生技公司表示，沒有任何一個孩子因新冠病毒而確診重症，而且大多數病例都是輕症。莫德納將要求FDA盡快批准6歲以下兒童的緊急使用授權(EUA)。

Beyond攜手百事推無肉肉乾

Beyond Meat和百事公司宣布推出無肉肉乾作為其PLANeT Partnership合資企業的第一個產品。新產品本月將在雜貨店內上架，包括三種口味：原味、辣味和照燒。無肉肉乾是由豌豆和綠豆中的蛋白質製成。Beyond和百事一年前宣布成立合資企業，目標是共同創造植物性零食和飲料。