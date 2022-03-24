鮑爾：央行數位幣 具備4特質

聯準會(Fed)主席鮑爾 (Jerome Powell)提出了假設中的美國數位貨幣 必須具備的4個品質；同時補充說，尚未就是否繼續創造一款數位貨幣做出最後決定。

鮑爾表示，央行 數位貨幣需要確保用戶隱私；它需要「可驗證身分」，類似於可辨識的美國銀行帳戶以防止洗錢；它需可作為「中介角色」，或者能被當前的銀行系統廣泛接受；而且也須作為一種可被廣泛接受的支付方式。

鮑爾23日在國際清算銀行(BIS)創新峰會的虛擬小組會議上發表了上述評論。

他警告，加密資產「已被用於進行非法活動」，需要防止這種情況發生。他說，有些資產還存在金融穩定性問題。

雖然鮑爾沒有推薦數位美元，並表示這還需要美國國會和利益相關團體的更多投入，但Fed的分行行長和理事們已在對數位貨幣進行研究和試驗。

Fed於1月發表相關主題的白皮書，官員目前正在收集回饋；該白皮書討論了中央銀行發行數位貨幣的風險和收益，但並未推薦使用。

鮑爾本月初在眾議院金融服務委員會作證時表示，加密產業與過去其他知名的新興科技市場一樣，需要建立監管框架來防止為非法活動提供資金。

他說，「我只是認為國會需要對數位金融採取行動，包括加密貨幣。目前該產業蓬勃發展，但缺乏必要的監管框架。」「特別是防止這些無法可管的加密貨幣作為恐怖主義融資工具和一般犯罪行為、避稅等的工具。」

鮑爾當時也就是否發行中央銀行數位貨幣(CBDC)發表看法。他認為，只發行單一數位貨幣不一定能解決犯罪分子使用虛擬資產逃避法律的相關問題。

他說，「無法可管的數字貨幣其實就是投機工具。它們不用於付款。不是儲存價值，而是像黃金一樣投機。」