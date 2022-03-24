油價升+憂通膨 道指跌近450點

因油價 上漲，再度引發通膨擔憂，美股下跌，

道瓊工業平均指數 下跌448.96點或1.29%至3萬4538.5點。史坦普500指數下跌55.37點或1.23%至4456.24點。那斯達克綜合指數下跌186.21點或1.32%至1萬3922.6點。

交易員消化了有關烏克蘭 與俄羅斯戰爭的最新消息。烏克蘭總統澤連斯基呼籲其他國家對俄羅斯施加更大壓力，因為衝突似乎進入僵局。

油價小幅走高，國際石油指標布蘭特原油上漲逾5%達每桶121元。美國原油上漲約5%至每桶近115元。

10年期美國國債殖利率突破2.41%，創2019年5月來最高水平。指標利率本周飆升，因聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)誓言要積極應對通膨。Fed上周自2018年以來首次升息。

由於油價上漲，能源股走升。Hess和Diamondback Energy在史指中漲幅居前，分別上漲4.59%和3.85%。

通用磨坊在公布優於預期的上季業績並調升全年展望後上漲2.49%。

下跌的個股，在預測第2財季獲利和營收低於預期後，Adobe下跌9.34%。

所有三大股指本月可望收高逾1%。自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，史指已收復所有跌幅。