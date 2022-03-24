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被俄拖累 大型銀行恐損失50億

財經新聞組／綜合報導
大型銀行都面臨減記俄羅斯資產壓力。（路透）
大型銀行都面臨減記俄羅斯資產壓力。（路透）

分析師表示，俄羅斯入侵烏克蘭後的資產價格波動，可能會影響美國大型銀行第1季的獲利，這將取決於月底前的情況以及市場的反應。

交易損失、預期貸款損失準備金、資產減記和關閉業務的費用，可能會讓原本預期受惠於利率攀升和貸款增加，抵銷投資銀行部門收入衰退的業績變得更加混亂。

RBC Capital Markets分析師卡西迪(Gerard Cassidy)表示，大型銀行可能會申報50億元損失，甚至是2倍，也可能什麼都沒有，「真的很難判斷，因為市場的波動十分動盪，一切都將取決於地緣政治風險走向。」

分析師表示，市場波動對證券交易商不利，價格會上下波動，而不是像預期利率上升或下降時那樣平穩移動。

巴克萊分析師戈德堡(Jason Goldberg)指出：「接下來2周可能會成就或破壞近期業績。」

美國大型銀行將自4月13日開始公布財報。

戈德堡引述摩根大通市場主管3月8日的評論指出，由於「巨大的交易風險」和「許多客戶」承受著極大的壓力，尤其是商品交易，本季營收變得難以預測。

到目前為止，花旗集團遭到的打擊可能最大。除市場風險外，其在俄羅斯的消費銀行業務也可能造成損失。

花旗集團3月2日表示，在「嚴重的壓力情景」下，其俄羅斯業務可能蒙受近50億元的損失。

分析師表示，該行有足夠的過剩資本來處理這個問題而不會造成嚴重損害，但可能會減緩其股票回購。

分析師表示，無法確定花旗集團第1季將遭受20億元還是40億元的打擊，或是全年不同金額。

卡西迪說，「現在對我們來說最困難的部分，對花旗來說可能也很困難，也就是到底要減記多少。」

根據 Refinitiv 的數據，分析師預計花旗今年將賺進137億元，因此即使減記50億元費用，花旗集團今年仍可獲利。

分析師 俄羅斯 貸款

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