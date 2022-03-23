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憂俄烏戰爭、高通膨 美企CEO對經濟樂觀度略降

財經新聞組／綜合報導
美企CEO對經濟的樂觀程度略有下滑。（路透）
美企CEO對經濟的樂觀程度略有下滑。（路透）

近幾個月來，從俄羅斯入侵烏克蘭到高通膨，再到揮之不去的供應鏈挑戰，種種經濟利空對2022年的預期造成影響，美國大型企業CEO的樂觀情緒有所下降。

由全美數百家企業CEO組成的商業圓桌會議(Business Roundtable)公布《2022年第1季CEO經濟展望》，總體前景下降9點至115點。不過仍遠高於調查的長期平均水平，且僅次於2020年第4季創下的歷史新高。該調查發現，它追踪的每一項具體指標都出現下降：計畫徵才、資本投資和銷售預期。

通用汽車總裁兼CEO、商業圓桌會議主席巴拉(Mary Barra)表示，「無論國內外，我們再次處於前所未見的時刻。」

商業圓桌會議每季都對其成員進行調查，以評估CEO們對未來6個月的預期。這項調查是在2月22日俄羅斯入侵烏克蘭前2天至3月11日之間進行。

上季整體經濟前景升至20年來最高水平。在11月進行的當季調查中，CEO們注意到諸如更多新冠變種病毒、供應鏈問題和勞動力短缺等不利因素。但雖有這些令人擔憂的問題，但CEO們的樂觀情緒繼續由2020年初的歷史低點向上攀升。

最新的數字雖呈下降，但只是重回2021年第2和第3季的水平，仍遠高於新冠疫情初期的低點。

美國總統拜登21日也出席商業圓桌會議，回答業者關心的問題。他告訴與會的CEO們，當前的時刻「為我們提供了一些重大機會，可以做出一些真正的改變」。他補充說：「我相信，我們正處於世界經濟的拐點。」

拜登訴求的重點是《美國競爭法》，該法案將撥出520億元來刺激美國製造半導體以及其他主要在海外生產的產品。

巴拉也呼籲國會議員通過參議院本周正在辯論的法案。該法案將「提高美國的創新領導力，幫助加強美國經濟並為所有美國人擴大機會」。

CEO 拜登 供應鏈

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