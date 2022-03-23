FTC索取微軟 動視交易資訊

美國聯邦貿易委員會(FTC)已向動視暴雪和微軟要求提供有關其交易的更多數據以供反壟斷審查。微軟在1月宣布以687億元的價格收購動視暴雪，為史上最大一筆遊戲業交易。微軟必須向17個司法管轄區申請批准該交易。若有任何一方不同意，交易就會取消。

專利蟑螂WiLAN敗訴 與蘋果 簽授權

加拿大專利流氓公司WiLAN已與蘋果公司簽署專利授權協議並解決所有未決訴訟。幾周前，蘋果在無線技術專利糾紛中勝訴。WiLAN於2014年聲稱iPhone 5和6型號使用的LTE無線通訊標準侵犯了其專利；蘋果對其提出訴訟，今年2月上訴法院駁回2020年蘋果須支付8500萬元的裁決。

Panera推雞肉三明治 加入紅海

Panera宣布正式加入雞肉三明治競爭。自3月30日起，Chef's Chicken Sandwiches將在全美Panera門市和其手機App上發售。顧客有兩種選擇：「招牌口味」和「辣味」；兩者都包括四分之一磅的全白肉雞胸肉片，用該連鎖店的香料混合物醃製和調味。起價10.99元。

駭客稱突破 Okta指非新事件

身分管理公司Okta表示，雖名為Lapsus$的組織聲稱成功入侵該公司圖片庫，但它沒有發現任何正在進行的惡意活動證據。Lapsus$ 21日在其Telegram頻道上發布截圖，聲稱它登入Okta許多系統。Okta表示1月間曾「檢測到有人試圖經由第三方侵入我們一個次處理器」。

谷歌分拆量子計算Sandbox

長期以來協助客戶使用量子計算的Sandbox AQ宣布已自Alphabet Inc分拆，籌集了「9位數」的資金，並為其網絡安全服務簽署了許多客戶。憑藉巨額資金和前谷歌CEO施密特(Eric Schmidt)出任董事長加持，Sandbox AQ是追求至少部分在量子電腦上操作軟體的新創公司之一。

嘉年華郵輪上季營收 未達預期

嘉年華公司(Carnival Corp)今年第1季財報未達華爾街對營收的預期，因為本季Omicron變種病毒導致新冠病毒感染病例增加，阻礙了郵輪預位。第1季營收從去年同期2600萬元增至16.2億元，低於預期的22.6億元。然而淨虧損從一年前的19.7億元或每股1.8元收窄至18.9億元或每股1.66元。