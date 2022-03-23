調高升息預期 股指紓壓反彈

交易員消化了聯準會(Fed)主席鮑爾 的最新升息 言論，美股出現反彈。

道瓊工業平均指數 上漲254.47點或0.74%至3萬4807.46點。史坦普500指數上漲50.43點或1.13%至4511.61點。那斯達克綜合指數上漲270.36點或1.95%至1萬4108.82點。

由於鮑爾表示「通膨太高」，並誓言要採取「必要措施」抑制通膨，股市21日走勢震盪。Fed上周自2018年以來首次升息。

有些市場投資客調高對升息的預期，因為鮑爾表示Fed的基準利率的調升幅度可能比先前預測的更大。

高盛21日將5月和6月Fed會議升息幅度預測調升至50個基點。瑞銀首席美國經濟學家平格爾(Jonathan Pingle)同日在報告中表示，「我們認為升息50個基點的可能性正在上升。」

指標10年期美國國債殖利率22日觸及2.392%的盤中高點，為2019年5月以來最高水平。

銀行股隨利率上漲。摩根大通上漲2.12%，美國商銀上漲3.1%。

在鮑爾發表評論後，表現不佳的科技股22日反彈。科技巨頭Alphabet、Meta和亞馬遜均上漲超過2.1%，為指數提供支撐。

Nike上漲2.36%，該零售商發布財報指出，受北美強勁需求的提振，其第3財季的營收和獲利均超出預期。