物極必反 科技股和成長型類股重獲青睞

美股 似乎正在為春季反彈做準備，策略師表示，既然聯準會(Fed)已經制訂了升息 計畫，投資 人現在反而可能會重新投資一些之前遭到重創的科技股和成長型類股。

Fed升息後美股走勢似乎有悖常理，因為向來科技股和成長型股在利率上升的環境中表現不佳。但策略師表示，在Fed拍板升息後，這個主要的不確定性已經消除。

自Fed上周宣布升息25基點之後，那斯達克指數2天內上漲5%，而史坦普500指數同期上漲3.5%。

根據目前預測，Fed預計今年將再升息6次，明年再升息3次。雖然高於預期，但市場的基調已經改變，一些曾青睞周期型和價值型勝過成長型的策略師表示，投資人可能會對科技和一些成長型個股另眼相看。

Oppenheimer技術分析師沃德(Ari Wald)表示：「今年年初的股市修正讓我們過於恐懼，現在鐘擺擺向另一邊了。在成功測試2月24日的低點後，美股已打好了一個雙底。考慮到某些指標的極端情況，我認為形勢會變得更強，這應該會是一次比預期更強勁的反彈。」

他表示，之前受創的產業看來又有吸引力了。就機會而言，大型成長型股在遭遇挫折後提供有吸引力的輪轉潛力。

摩根大通也表示，現在該是開始買入一些重創股票的時機了。雖然2022年以來大幅回落，但該行仍預計史指今年年底將達4900點，較目前水平上漲逾11%。

摩根大通首席美股策略師拉科斯布賈斯(Dubravko Lakos-Bujas)表示：「即使Fed收緊政策仍是經濟面臨的最大阻力，但相信股市仍有上行空間。」

摩根大通認為目前大盤已經反映俄羅斯和烏克蘭之間的地緣事件、歷史上的高通膨以及Fed大舉轉鷹的趨勢。股市已經在消化這些重大負面消息。