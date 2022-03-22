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高盛最新預測：Fed 5、6月會議各將升息2碼

編譯黃淑玲／綜合外電
高盛預期美國聯準會5月和6月都將各升息2碼。 路透
高盛預期美國聯準會5月和6月都將各升息2碼。 路透

高盛集團（Goldman Sachs）經濟學家現在預期美國聯準會（Fed）在5月和6月的利率決策會議時，都將會決定升息2碼（50個基點）；接著今年下半年剩下的另外四次會議，則會每次升息1碼。明年前九個月，則會每季升息，共三次。

由Jan Hatzius帶領的高盛經濟分析團隊，在聽過Fed主席鮑爾周一的談話之後，修改了對聯準會的升息預測。鮑爾周一表示，若有需要，Fed有準備在下次利率會議時，調高利率2碼。這比起不到一周前，他在Fed最近一次利率會議後對抑制通膨的語調，還要積極許多。

聯準會上周會議後，宣布升息1碼，終結兩年來幾近於零的利率水準。同時，基於中期預測，也暗示今年會以這樣的幅度，在剩下的六次會議上，逐步升息。

鮑爾周一最新的談話則是顯示，Fed下次5月3日與4日開會時，以及接下來的會議，升息2碼的方案可能放上議事桌。高盛經濟分析團隊解讀，這是更加鷹派的訊號。

高盛經濟學家在分析報告中表示：「我們最佳的猜測是，措辭由1月時的『穩步地』改成今天的『迅速地』（採取行動），意味著2碼的升息即將來臨。」

報告指出，俄羅斯入侵烏克蘭，以及Fed加快升息速度可能導致金融環境更為緊縮，都對高盛的最新預測構成了下行風險，不過目前看來，這兩大因素都還不致成為市場障礙。高盛對最終利率的預測維持3%到3.25%不變，認為5月Fed將會宣布開始縮表。

升息 高盛 利率

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