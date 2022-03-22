溫蒂登早餐三哥 快追上漢堡王

溫蒂漢堡的早餐菜單。（溫蒂官網）

兩年前，溫蒂漢堡(Wendy's)在全美推出早餐菜單，實現了近40年未能實現的目標。然後新冠疫情 爆發了。

溫蒂的早餐僅在全美供應大約2周，之後各州和地方就下令關閉餐廳，只能經由外送、外帶和得來速提供食物。

疫情不僅影響了競爭對手的行銷，有些速食業者甚至因為人手問題和為了保持獲利而停售早餐。許多Taco Bell門市在早餐時間結束後才開始營業，並且直到去年9月才恢復疫情前的營業時間。

即使疫情持續，溫蒂仍堅持其計畫，提供雞蛋三明治和早餐漢堡。現在，它在競爭激烈的早餐外食市場居所有漢堡連鎖店的第三大市占率，僅次於Restaurant Brands International的漢堡王 和占主導地位的麥當勞 。

截至2021年第4季，早餐銷售額約占溫蒂美國銷售額8%，仍低於該連鎖店10%的美國總銷售額目標。去年，該公司的早餐銷售額成長約25%，溫蒂認為還有更大的成長空間。估計2022年其早餐銷售額將再成長10%至20%。

溫蒂美國總裁凱恩(Kurt Kane)表示，「目前我們非常穩定地取得市場排名第三位，但僅落後漢堡王大約一個百分點。」「我們的首要任務是取代它，我們非常有信心在不久的將來能夠做到這一點。」

漢堡王的美國業務近年來一直舉步維艱，表現不佳的早餐業務也無濟於事。第4季漢堡王美國同店銷售額僅成長1.8%，落後於麥當勞和溫蒂。

雖然麥當勞仍是清晨時段的主導者，但凱恩表示，他認為溫蒂最終可能會成為第一，「麥當勞在早餐時段稱霸已經夠久了，但我認為我們顯然會繼續攻克這一點，並在其他類別中爭取市占率。」

即使如此，溫蒂也未能倖免於疫情的一些壓力。與其他整體餐飲業一樣，其加盟商有時會因人員短缺而苦苦掙扎。