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俄拒太空合作 SpaceX大贏家

財經新聞組／綜合報導

分析師指出，俄羅斯因入侵而遭西方制裁，正在迅速退出全球大部分航太產業，而美國企業將從中受益。

專注於太空業務的研究和投資公司Quilty Analytics指出，「幾十年來，俄羅斯和烏克蘭為全球航太工業做出了重大貢獻。兩者都專精於火箭和推進器，提供全球發射服務和引擎系統。」

隨著俄羅斯報復並撤回其對美國和歐洲組織的發射服務，Quilty將美國企業視為淨受益者，許多衛星現在正在尋找發射商。該研究公司創始人奎爾第(Chris Quilty)指出，馬斯克的SpaceX是發射市場上「最明顯的贏家」。

SpaceX的Starlink競爭對手OneWeb宣布，在終止與俄羅斯Roscosmos的發射協議後，它將把其聯網衛星的發射轉移到馬斯克的公司。OneWeb表示，SpaceX的發射將於今年稍後進行。

除了SpaceX，其他提供太空服務和開發衛星新軌道的公司，如波音、Axiom、Sierra Space、Northrop Grumman、洛克希德馬丁和Voyager 也即將從中受惠。Quilty還認為銥通訊(Iridium Communications)可能會因向烏克蘭和北約部隊提供衛星通訊而獲益。

該公司表示，如果俄羅斯提前退出國際太空站合作夥伴關係，或者至少2024年後停止合作，市場將需要其他供應商，或一個全新的太空站。

美國航太公司將從中受益。Quilty發現許多業者可能會填補這段服務空白；像SpaceX和Sierra Space負責貨物運送，波音和SpaceX負責運送太空人，Axiom、Northrop、Starlab和Orbital Reef等4家業者正在開發私人太空站。

Quilty還點名5家衛星圖像公司：Maxar、Planet、ICEYE、Capella和BlackSky，可從對烏克蘭局勢即時情報的需求中獲益。

太空人 SpaceX 俄羅斯

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