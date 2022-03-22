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鮑爾說通膨高 道指中止連五漲

財經新聞組／綜合報導

在聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)對通膨飆升發出警告並誓言採取強硬行動後，美股大幅波動，股指跌至當日低點。

道瓊工業平均指數下跌201.94點或0.58%收3萬4552.99點，道指盤中最低下跌逾400點，中止連5個交易日升勢。史坦普500指數小幅下跌1.94點或0.04%至4461.18點，盤中最高曾上漲0.4%。那斯達克綜合指數下跌55.38點或0.4%至1萬3838.46點。

鮑爾表示，「通膨太高了」，並承諾採取「必要措施」控制物價。他指出，如有必要，升息可能會從傳統的25個基點轉變為更激進的50個基點。Fed上周自2018年以來首次升息。

中國東方航空的一架波音737客機21日墜毀，波音下跌3.63%，拖累道指。

利率上升似乎打擊了科技股，指標10年期國債殖利率攀升逾15個基點達到2.3%。臉書母公司Meta下跌2.31%，微軟略跌0.42%。

在上升個股方面，隨著油價上漲，能源股走升。西方石油和馬拉松石油在史指漲幅居前，漲幅均超過8.4%。

布蘭特原油上漲逾7%超過每桶115元，因為歐盟國家考慮加入美國對俄羅斯石油的禁運。

石油 指數 殖利率

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