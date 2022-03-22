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美股最錢線／專家：下個10年 正回報難求

財經新聞組／綜合報導

美國投行Stifel首席股票策略師班尼斯特(Barry Bannister)表示，下個10年對美股投資人來說，可能不會像上個10年一樣那麼容易賺錢；投資人應該為未來10年虧損或是零回報做好準備。

過去10年美股回報雖然鼓舞人心，史坦普500在2010-2019年這10年間複合年回報率超過13%，但也為未來10年的疲軟埋下伏筆。

更明確地說，過去的榮景建立在2000年代美股複合年收益率為負值的基礎上，接下來的10年又是網路泡沫的頂峰，推動美股一路高歌。

班尼斯特的觀點植基於美股估值指標上升、家庭持股比例居高不下，以及潛在的嚴重地緣政治風險等諸多風險。而他預估未來的問題包括供應鏈中斷、地緣政治、法定貨幣、政府負債、民粹主義和監管壓力等。

而在2022年年初，地緣政治影響已經出現，順勢加劇了供應鏈中斷的風險。

他還提到，凍結俄羅斯外匯儲備會像1971年美國放棄金本位制一樣，成為重要的分水嶺。這相當於告訴全世界，投資人需要為自有資產尋找替代儲備貨幣。

如果想在未來10年獲得正回報，班尼斯特認為光投資美股是不夠的，「在下跌階段，投資史指不會產生任何正回報。被動投資人將遭受損失。」

與其鎖定指數，不如配置實物資產和另類資產，包括商品、房地產及更積極的多空選股操作。在股票方面，價值型比成長型更有支撐力，國際股也強於美股。

班尼斯特認為短期內史指還有上漲空間，上看4600點，但此刻適宜賣出而非買入。而從5月到10月，史指將跌至4000點水平，較現在下降5%左右，推動這種拋售的風險可能是：持續通膨導致的滯脹，消費者和企業的高昂成本削弱投資人信心。

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