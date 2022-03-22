我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

財經簡訊

財經新聞組／綜合報導

Nike業績佳 大中華衰退5%

Nike第3財季北美銷售額成長9%。僅次於歐洲、中東和非洲市場的第三大市場大中華市場銷售額同比下降5%。對於本財年，Nike重申銷售額將較上年成長中個位數的預期。第3財季每股獲利87分，優於預期的71分；營收成長5%至108.7億元，高於預期的105.9億元。

留住司機 Lyft提高加油回饋

電召車公司Lyft表示，在6月30日前，該公司Lyft Direct持卡人購買汽油將獲得4%至5%的現金回饋獎勵；這是該公司在燃油價格上漲之下留住司機的最新舉措。Lyft表示，提高現金回饋比率，讓Lyft Direct持卡人平均每加侖最高可節下21分。

亞特蘭大Fed 保守看升息

亞特蘭大聯準會(Fed)行長博斯蒂克(Raphael Bostic)預計今年Fed將總共升息6次，2023年升息2次；比大多數同事的預期來得少，因他擔心俄羅斯入侵烏克蘭對美國經濟的影響。大多數Fed理事預計年底利率將升至1.9%，相當於在本月升息後，今年其餘6次會議都升息25個基點，預計明年還有4次。

高盛參與場外加密交易

高盛即將宣布成為美國第一家進行場外加密交易的大型銀行。高盛與加拿大加密商業銀行Galaxy Digital交易了一種與比特幣相關的工具，稱為「非交割期權」。Galaxy聯合總裁凡德維特(Damien Vanderwilt)表示，高盛參與交易，代表對沖基金等機構參與者的資產類別日益成熟。

美私募107億購英軟體商

美國私募股權巨頭Thoma Bravo宣布以107億元收購英國企業軟體公司Anaplan，收購方式是每股66元的全現金交易。Anaplan於2006年在英國約克郡的一個穀倉內創立，這家企業軟體公司在全球擁有1900多個客戶，被視為SAP、甲骨文和微軟等公司的競爭對手。

Match推單親交友軟體Stir

全球最大交友軟體公司Match Group推出名為Stir的最新交友軟體，鎖定單親父母；這個群體在美國大約有2000萬人，但通常不被主流交友軟體顧及。Stir允許用戶顯示「我的時間」，暫時放下單親義務和孩子，因此交友配對時可以輕鬆地協調時間。

升息 Lyft 高盛

上一則

顯示卡報價雪崩 澳洲一天跌35%

下一則

美股最錢線／專家：下個10年 正回報難求

延伸閱讀

Nike上季財報優於預期 供應鏈問題改善 盤後大漲5%

Nike上季財報優於預期 供應鏈問題改善 盤後大漲5%
華府出租車費調升1元 Uber、Lyft也跟漲

華府出租車費調升1元 Uber、Lyft也跟漲
企業獲利展望黯淡 高盛下修美股史坦普500指數目標價

企業獲利展望黯淡 高盛下修美股史坦普500指數目標價
俄烏戰爭效應 高盛：美經濟衰退風險正在上升

俄烏戰爭效應 高盛：美經濟衰退風險正在上升

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克。(路透)

高通膨時期如何投資？馬斯克和巴菲特都這麼建議

2022-03-15 00:26
印度可能接受俄羅斯的提議，以折扣價購買俄國原油和其他大宗商品。圖為位於印度瓦迪納爾的一家煉油廠。（路透）

不抵制俄羅斯便宜石油？ 這個國家敢買 美國怎麼說

2022-03-14 20:13
沙烏地阿拉伯傳出正積極與北京協商，要讓一些賣給中國的石油改採人民幣計價。(路透)

撼動美元霸權第1步？沙烏地考慮部分石油以人民幣計價

2022-03-15 21:31
30年固定房貸利率衝破4%，2019年5月以來首次。(美聯社)

3年來首見 房貸利率衝破4% 超低利率時代已結束

2022-03-17 22:26
史坦普500指數大漲，為4天來首次上漲，因為油價一路跌至100元以下，且批發通膨數據低於預期。美聯社

油價崩+通膨緩 道指大漲600點

2022-03-15 16:42
在聯準會(Fed)升息並表示今年將再升息6次後，美股在瘋狂交易中上漲。(美聯社)

Fed將升息6次 道指先跌後升

2022-03-16 16:26

超人氣

更多 >
東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大
東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀
部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價

部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價
東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭

東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭
東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...