Nike業績佳 大中華衰退5%

Nike第3財季北美銷售額成長9%。僅次於歐洲、中東和非洲市場的第三大市場大中華市場銷售額同比下降5%。對於本財年，Nike重申銷售額將較上年成長中個位數的預期。第3財季每股獲利87分，優於預期的71分；營收成長5%至108.7億元，高於預期的105.9億元。

留住司機 Lyft 提高加油回饋

電召車公司Lyft表示，在6月30日前，該公司Lyft Direct持卡人購買汽油將獲得4%至5%的現金回饋獎勵；這是該公司在燃油價格上漲之下留住司機的最新舉措。Lyft表示，提高現金回饋比率，讓Lyft Direct持卡人平均每加侖最高可節下21分。

亞特蘭大Fed 保守看升息

亞特蘭大聯準會(Fed)行長博斯蒂克(Raphael Bostic)預計今年Fed將總共升息6次，2023年升息2次；比大多數同事的預期來得少，因他擔心俄羅斯入侵烏克蘭對美國經濟的影響。大多數Fed理事預計年底利率將升至1.9%，相當於在本月升息後，今年其餘6次會議都升息25個基點，預計明年還有4次。

高盛 參與場外加密交易

高盛即將宣布成為美國第一家進行場外加密交易的大型銀行。高盛與加拿大加密商業銀行Galaxy Digital交易了一種與比特幣相關的工具，稱為「非交割期權」。Galaxy聯合總裁凡德維特(Damien Vanderwilt)表示，高盛參與交易，代表對沖基金等機構參與者的資產類別日益成熟。

美私募107億購英軟體商

美國私募股權巨頭Thoma Bravo宣布以107億元收購英國企業軟體公司Anaplan，收購方式是每股66元的全現金交易。Anaplan於2006年在英國約克郡的一個穀倉內創立，這家企業軟體公司在全球擁有1900多個客戶，被視為SAP、甲骨文和微軟等公司的競爭對手。

Match推單親交友軟體Stir

全球最大交友軟體公司Match Group推出名為Stir的最新交友軟體，鎖定單親父母；這個群體在美國大約有2000萬人，但通常不被主流交友軟體顧及。Stir允許用戶顯示「我的時間」，暫時放下單親義務和孩子，因此交友配對時可以輕鬆地協調時間。