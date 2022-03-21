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烏克蘭戰報#24：不投降即戰犯？俄軍消滅馬立波的最後通牒

美印太司令：中國在南海3島礁軍事部署 背離習近平承諾

油價連跌2周 黃金前景黯淡

財經新聞組／綜合報導

國際原油價格18日收漲，但連續兩周周線收黑，為去年12月來首見，凸顯地緣政治風險持續擾亂油市，行情持續震盪。

布蘭特原油5月期貨17日大漲近9%，寫2020年中來最大單日漲幅，18日續漲1.29美元或1.2%，收每桶107.93美元。西德州中級原油4月期貨17日上漲8%，18日續漲1.7%，收在每桶104.70美元。然而，這兩大原油期貨周線皆下滑約4%，漲跌價差達16美元。油價近兩周前攀抵14年高點後，開始引發投資人獲利了結。

油價走勢如同坐雲霄飛車，主要是因為俄烏戰爭邊打邊談，市場多空消息混雜；交易員避開俄國原油加上原油庫存縮減，導致油市供應吃緊，帶動油價走高，但中國大陸新冠疫情復熾，可能打壓原油需求，又為油價帶來下行壓力。原油市場的另一項變數則為伊朗核子談判進展。

Tortoise公司資產組合經理人圖梅爾說，從基本面來看，直到市場釐清俄國的最終目標前，油市仍將維持緊俏，也會伴隨許多市場情緒和波動。他說，油市的地緣政治緊張情勢帶來至少20美元的溢價。

另外，紐約4月黃金期貨18日收跌0.7%，至每英兩1929.3美元，周線下跌2.8%，為去年11月來最大周線跌幅，因市場押注俄烏和談出現進展，削減黃金這種避險資產的需求；投資人衡量聯準會（Fed）啟動升息周期的效應，也是壓抑黃金走勢的原因之一。

ED&F Man資本市場公司分析師梅爾說，若俄烏停火或達成某種協議，金價可能快速下跌。另外上周Fed升息1碼，並預期明年底前將積極升息。

利率升高提高投資人持有黃金的機會成本，因黃金不會孳息。

油價 投資 升息

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