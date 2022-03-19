美股創下2020年來最強單周表現 下周還能反彈多少？

中國國家主席習近平向美國總統拜登表示，烏克蘭局勢發展到這個地步，「是中方不願看到的」，「國家關係不能走到兵戎相向這一步」。美聯社

美國股市創下2020年11月以來最佳單周表現，聯準會（Fed）本周如預期升息並樂觀評估美國經濟，排除投資 人心中一大掛慮。歐洲股市也在逢低搶進的買氣助攻之下，收復俄烏戰爭開戰以來全部失土。下周能否繼續反彈走勢，或許得看大型科技股的表現。

美股連續四日上漲，史坦普500指數 和道瓊工業指數周五各漲1.2%和0.8%，那斯達克綜合指數大漲2%。美中元首周五通話，中國大陸國家主席習近平向美國總統拜登表示，烏克蘭 局勢發展到這個地步，「是中方不願看到的」，「國家關係不能走到兵戎相向這一步」。

歐洲 Stoxx 600指數周五收漲0.9%，一周上漲5.4%，完全收復俄羅斯入侵烏克蘭前一天以來的跌幅。

科技股領軍之下，那斯達克綜合指數本周大漲8.2%，史坦普500指數和史坦普500指數分別上漲6.2%和5.5%，三大指數都創下2020年11月6日美國總統大選計票當周以來最大漲幅。

費城半導體指數周五大漲2%，一周上漲9.6%；台積電ADR遜色許多，周五小漲0.2%，一周上漲5.2%，市值排名被Meta超越。Meta本周大漲15%，隨大型科技股大舉反攻。

ClearBridge Investments投資策略師舒茲（Jeff Schulze）說：「美國經濟目前根基相當扎實，這是Fed放心推動緊縮也不至讓美國陷入衰退的關鍵因素。」

CPR資產管理公司策略師德呂（Bastien Drut）說：「恐慌賣壓過後，投資人如今別有考量。市場恢復按基本面交易。」

烏克蘭局勢仍將是市場關注的焦點，任何重大事變都將引發股市波動。投資人也留意新冠肺炎復發的疫情，歐洲病例又開始增加，中國大陸各大省市也為此加強防疫。

National Securities首席市場策略師霍根（Art Hogan）指出，儘管目前烏克蘭局面看不出進展，市場傾向認定會出現有利結果。他說：「大家認定的走向是幾周內就會落幕而非幾個月。」

T3Live.com合夥人瑞德勒（Scott Redler）認為，美股市值最大的蘋果（Apple）和微軟可以是決定下周漲跌的最大推手。他說：「蘋果和微軟既阻力也非助力，如果兩者能表現稍好一點，或許有助於推升大盤。」蘋果和微軟本周分別上漲6%和7.3%。