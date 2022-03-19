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油價漲翻天 Uber和Lyft許多司機考慮不幹

中央社／紐約19日綜合外電報導
由於油價越來越貴，叫車服務業者Uber和Lyft旗下許多司機正考慮退出這種App叫車平台，其中有些人指兩家公司新宣布的附加費補貼根本是「侮辱」。 路透
由於油價越來越貴，叫車服務業者Uber和Lyft旗下許多司機正考慮退出這種App叫車平台，其中有些人指兩家公司新宣布的附加費補貼根本是「侮辱」。 路透

由於油價越來越貴，叫車服務業者Uber和Lyft旗下許多司機正考慮退出這種AppP叫車平台，其中有些人指兩家公司新宣布的附加費補貼根本是「侮辱」。

兩家公司這個月宣布，為因應烏克蘭危機而創紀錄的高油價，將向客人收取每趟55美分的附加費，並直接付給司機。

但Uber和Lyft眾多司機並不開心，他們構成這種零工經濟（gig economy）中的很大一群，通常要為自己加油買單。

受司機們關注的部落格「共乘司機」（Rideshare Guy）對300多名司機進行調查發現，其中約15%已放棄駕駛，近40%則減少載客。

在美國喬治亞州比福德（Buford）兼差司機的隆貝達 (Fabricio Lombeyda) 說：「更令人感到侮辱的是，他們竟建議每次載客加收55美分，因為你可能一趟兩分鐘，然後也可能一趟是一個小時。」

然而，Uber和Lyft表示，隨著人們重返辦公室、前往機場的預訂行程增多以及夜生活恢復，他們平台上積極活躍的司機人數正穩步上升。

Lyft在一份聲明中說：「我們並未看到平台上的司機人數或他們的駕駛時間有所下降，例如，您如果拿3月和1月作比較。」

Lyft引用的一份內部分析顯示，美國司機每小時油錢平均多了75美分，但每小時收入仍高於一年前，當時因疫情關係導致共乘需求減弱。

本月稍早，Uber調高核心利潤預測，理由是共乘需求成長速度較預期快。

然而，兩家公司都面臨司機出走潮，因為失控的油價讓他們少賺了很多。

數據研究公司MScience分析師艾斯塔德（Michael Erstad）說：「司機出走構成了一些風險，否則你不會見到Uber和Lyft設置附加費。」

維護勞工權益網站Coworker.org對200多名參與調查者進行的另一項研究顯示，90%的人皆同意附加費根本不夠，且他們無力負擔更長的載客行程。

數據分析公司凱度（Kantar）的資深副總裁馬柯特（David Marcotte）表示，叫車公司的商業模式是建立在汽油每加侖3美元的基礎上。但18日的汽油價格已達每加侖4.27美元，在美國某些地方甚至超過每加侖5美元。

目前，司機們陷入非常艱難的困境。

一名參與Coworker.org調查的駕駛說：「首先，在油價上漲前，我們就一直爭取增加每一趟載客行程的工資。現在用這麼少的錢來侮辱我們，相當荒謬。」

Lyft 油價 疫情

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