矽谷公司執行長親赴波蘭 安頓烏克蘭逃難員工

矽谷 科技公司雇用烏克蘭 員工的情形非常普遍，受俄烏戰爭衝擊，一家軟體公司執行長近日親自跑一趟波蘭，安頓逃亡的烏克蘭員工，為他們尋覓臨時住所與支付費用。

由於遠距辦公技術成熟，矽谷科技公司普遍雇用東歐人才。Caspio是2000年在加州森尼韋爾（Sunnyvale）成立的軟體公司，在烏克蘭、波蘭和菲律賓設有辦公室。

「舊金山紀事報」今天報導，Caspio執行長薩曼尼（Frank Zamani）關心在烏克蘭員工有幾個私人原因。薩曼尼曾經是難民，1980年代因宗教問題逃離伊朗。他回憶，當時花錢請人在夜間帶他偷渡伊朗邊境到巴基斯坦，又過了兩年才到美國。

薩曼尼的妻子柯比爾卡（Tetiana Kobylka）是Caspio行政經理，生在烏克蘭、住波蘭，精通烏克蘭語、波蘭語和英語，近來忙著幫助逃離烏克蘭的員工安排住所、開立銀行戶頭、申請健保等。兩人在波蘭城市克拉科夫（Krakow）設宴替烏克蘭來的員工洗塵。

波蘭政府會為在銀行開戶的烏克蘭難民存入一筆基金，每當柯比爾卡帶人去銀行新開戶，在場的烏克蘭人聽到她會說兩種語言，紛紛圍過來求助。她說「在銀行可以待上一整天」。

2月24日俄羅斯 入侵烏克蘭，烏克蘭4000多萬人口中，有超過300萬人在酷寒天氣下、放棄原來的生活逃到波蘭等國家。根據聯合國難民署（UNHCR）估計，烏克蘭難民潮可能上看400萬人。

Caspio的烏克蘭員工耶茲霍娃（Anastasiya Yezhova）日前帶著雙胞胎女兒逃到波蘭，接受公司給付、住在短期的緊急住所。

她的逃難過程有點崎嶇，原本打算搭火車，看到火車站混亂的景象後，改計畫開車900英里到波蘭邊境，開到中途又從可靠的新聞來源得知，前方一處機場被炸毀、道路不通。折返回家後，她帶著孩子搭火車到波蘭，她的丈夫留守烏克蘭、照顧年邁的雙親。

她不知道何時才能再見到丈夫，與其繼續前往其他國家，她希望留在波蘭至少離烏克蘭近一點。

到目前為止，Caspio有11名員工連同家人、孩子約50人從烏克蘭逃到波蘭，先安置在緊急住所或員工家。另有些員工還待在烏克蘭，彼此使用視訊會議軟體保持聯絡。

離開或不離開自己的國家都很難，要離開也有風險。3月7日，擔任矽谷一家新創公司財務長的烏克蘭母親裴瑞貝尼斯（Tatiana Perebeinis）帶著一雙兒女利用俄羅斯承諾的人道走廊逃離伊爾平（Irpin），卻被俄羅斯砲火擊中，3人不幸身亡。

矽谷另一家軟體公司Waverley Software在烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）雇有200名員工，執行長布朗（Matt Brown）積極地結合社區力量為烏克蘭員工募款。

布朗告訴「帕羅奧圖網路報」（Palo Alto Online），他公司86%的烏克蘭員工還能繼續工作，多數員工認為工作幫助讓他們從戰事中分神、感覺有貢獻並獲得收入。