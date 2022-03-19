減少用油 國際能源署建議降低速限 周日無車

國際能源署(IEA)表示，高速公路速限速應至少降低每小時10公里（每小時6.2英里），以降低石油 需求。

IEA在報告中指出，「相對於當前水平，估計發達經濟體全面實施這些措施，就可以在未來4個月內將石油需求減少每天270萬桶。」

它補充說，270萬桶的數字相當於中國所有汽車 的石油需求。它還表示，新興經濟體部分或全部採用這些措施也將放大其效果。

國際石油市場在2月俄羅斯入侵烏克蘭後面臨重大不確定性和波動性。

IEA執行董事比羅爾(Fatih Birol)將當前油市形容為處於「緊急情況」，未來幾個月情況「可能會變得更糟」。

IEA減少石油需求的其他建議包括：

●盡可能每周在家工作3天。

●城市周日為無車日。

●降低公共交通成本，鼓勵人們步行和騎自行車。

●若有其他選擇，避免因公出差。

●盡可能開車走高速公路或開夜車而不是搭機。

●加強電動車和「更高效能」汽車的使用。

IEA在報告中指出：「減少石油使用絕不能只是臨時措施。」「持續減排是可取的，不僅可以改善能源安全，還可以應對氣候變遷 和減少空氣污染。」

它補充說，各國政府「擁有所有必要的工具，可以在未來幾年讓石油需求下降，這將有助強化能源安全和實現重要氣候目標的努力。」

許多組織都在呼籲減少使用石化燃料，但要實現這樣的目標是一項艱鉅的任務。例如，道路上絕大多數汽車仍然使用汽油或柴油，而能源公司繼續在世界各地開發新的油氣田。

IEA在18日發表的聲明中，承認大部分建議「需要政府措施的支持，以改變消費者的行為」。