我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏軍反擊轟炸俄軍團指揮所 傳指揮官及多名將軍陣亡

喜劇泰斗顧寶明心肺衰竭逝世 享壽71歲

減少用油 國際能源署建議降低速限 周日無車

財經新聞組／綜合報導

國際能源署(IEA)表示，高速公路速限速應至少降低每小時10公里（每小時6.2英里），以降低石油需求。

IEA在報告中指出，「相對於當前水平，估計發達經濟體全面實施這些措施，就可以在未來4個月內將石油需求減少每天270萬桶。」

它補充說，270萬桶的數字相當於中國所有汽車的石油需求。它還表示，新興經濟體部分或全部採用這些措施也將放大其效果。

國際石油市場在2月俄羅斯入侵烏克蘭後面臨重大不確定性和波動性。

IEA執行董事比羅爾(Fatih Birol)將當前油市形容為處於「緊急情況」，未來幾個月情況「可能會變得更糟」。

IEA減少石油需求的其他建議包括：

●盡可能每周在家工作3天。

●城市周日為無車日。

●降低公共交通成本，鼓勵人們步行和騎自行車。

●若有其他選擇，避免因公出差。

●盡可能開車走高速公路或開夜車而不是搭機。

●加強電動車和「更高效能」汽車的使用。

IEA在報告中指出：「減少石油使用絕不能只是臨時措施。」「持續減排是可取的，不僅可以改善能源安全，還可以應對氣候變遷和減少空氣污染。」

它補充說，各國政府「擁有所有必要的工具，可以在未來幾年讓石油需求下降，這將有助強化能源安全和實現重要氣候目標的努力。」

許多組織都在呼籲減少使用石化燃料，但要實現這樣的目標是一項艱鉅的任務。例如，道路上絕大多數汽車仍然使用汽油或柴油，而能源公司繼續在世界各地開發新的油氣田。

IEA在18日發表的聲明中，承認大部分建議「需要政府措施的支持，以改變消費者的行為」。

石油 汽車 氣候變遷

上一則

股指本周噴出 一年多來最佳

下一則

股價跌 科技業大舉配股發現金激勵員工

延伸閱讀

俄羅斯3月原油更多流向中國？ 分析認為制裁效應待觀察

俄羅斯3月原油更多流向中國？ 分析認為制裁效應待觀察
油價飆漲 巴菲特大買西方石油

油價飆漲 巴菲特大買西方石油
英美日企業遭警告 禁杯葛德州油氣業 否則將失大合約

英美日企業遭警告 禁杯葛德州油氣業 否則將失大合約
國際油價重登100美元

國際油價重登100美元

熱門新聞

俄羅斯富豪們停泊在各港口的遊艇會被扣押，但暫存在自由港的藝術品可望逃過一劫。 彭博資訊

魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂

2022-03-12 17:59
印度可能接受俄羅斯的提議，以折扣價購買俄國原油和其他大宗商品。圖為位於印度瓦迪納爾的一家煉油廠。（路透）

不抵制俄羅斯便宜石油？ 這個國家敢買 美國怎麼說

2022-03-14 20:13
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

高通膨時期如何投資？馬斯克和巴菲特都這麼建議

2022-03-15 00:26
俄羅斯總統普亭可能才是地表上最富有的人。 美聯社

全球首富不是助烏抗俄的馬斯克 而是發動戰爭的那位？

2022-03-12 18:22
沙烏地阿拉伯傳出正積極與北京協商，要讓一些賣給中國的石油改採人民幣計價。(路透)

撼動美元霸權第1步？沙烏地考慮部分石油以人民幣計價

2022-03-15 21:31
30年固定房貸利率衝破4%，2019年5月以來首次。(美聯社)

3年來首見 房貸利率衝破4% 超低利率時代已結束

2022-03-17 22:26

超人氣

更多 >
中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願
白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場
英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰
霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死

霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死
最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升