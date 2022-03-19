股指本周噴出 一年多來最佳
股指18日繼續攀升，創一年多來最大單周漲幅。
道瓊工業平均指數上漲274.17點或0.8%至3萬4754.93點，連升5日。史指上漲51.45點或1.17%至4463.12點，那斯達克綜合指數上漲279.06點或2.05%至1萬3893.84點，兩者都連升4日。三大股指同創2020年11月來最佳單周走勢。
道指本周上漲5.4%，史指上漲5.5%，那指上揚8.1%。
投資人還繼續消化來自聯準會(Fed)的消息，以及由於新變種病毒導致歐洲新冠病例增加和俄羅斯與烏克蘭之間持續的戰爭。
拜登總統18日與中國國家主席習近平討論了俄羅斯入侵烏克蘭的問題，習近平告訴拜登，美國和中國都有促進和平的義務。
據報導，俄羅斯17日以美元支付了1.17億元的債券利息，從而避免了歷史性的外幣債務違約。
科技股領漲市場。Salesforce和蘋果是道指漲幅最大的股票，分別上漲3.99%和2.09%。Nvidia上漲6.81%，Meta Platforms上漲4.16%，Paycom和Fortinet分別上漲4.6%和5.43%。
Moderna上漲6.34%，因為該公司尋求FDA批准為18歲以上的成年人提供第二劑新冠病毒加強劑。
《路透》報導波音公司正與達美航空就一項具有里程碑意義的交易進行談判，波音上漲1.39%。
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