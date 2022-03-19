股指本周噴出 一年多來最佳

股指18日繼續攀升，創一年多來最大單周漲幅。

道瓊工業平均指數上漲274.17點或0.8%至3萬4754.93點，連升5日。史指上漲51.45點或1.17%至4463.12點，那斯達克綜合指數上漲279.06點或2.05%至1萬3893.84點，兩者都連升4日。三大股指同創2020年11月來最佳單周走勢。

道指本周上漲5.4%，史指上漲5.5%，那指上揚8.1%。

投資人還繼續消化來自聯準會(Fed)的消息，以及由於新變種病毒導致歐洲新冠病例增加和俄羅斯 與烏克蘭 之間持續的戰爭。

拜登 總統18日與中國國家主席習近平討論了俄羅斯入侵烏克蘭的問題，習近平告訴拜登，美國和中國都有促進和平的義務。

據報導，俄羅斯17日以美元支付了1.17億元的債券利息，從而避免了歷史性的外幣債務違約。

科技股領漲市場。Salesforce和蘋果是道指漲幅最大的股票，分別上漲3.99%和2.09%。Nvidia上漲6.81%，Meta Platforms上漲4.16%，Paycom和Fortinet分別上漲4.6%和5.43%。

Moderna上漲6.34%，因為該公司尋求FDA批准為18歲以上的成年人提供第二劑新冠病毒加強劑。

《路透》報導波音公司正與達美航空就一項具有里程碑意義的交易進行談判，波音上漲1.39%。