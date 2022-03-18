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美股最錢線／四巫日來臨 市場波動大

財經新聞組／綜合報導

美股將在3月18日(周五)迎來本年度的第一個「四巫日」，市場可能會出現較大波動。根據統計，這一天將有3.3兆元的期權衍生品到期。

這次期權到期不僅適逢美國聯邦公開市場委員會(FOMC)剛宣布最新利率決定，而且也處於複雜的地緣政治局勢之中。

總體而言，史坦普500指數約有30%的未平倉合約將在3月18日這一天到期。機構法人表示，即將到來的3月當季期權可能比最近幾季更重要，因為該季的未平倉部位比最近幾季都多。

「四巫日」是美股每季一次的金融衍生品到期日，分別發生在每年3、6、9、12月的第三個星期五。

當天，股指期貨、股指期權、個股期貨與個股期權同時到期。當天交易時段最後一個小時被稱為四巫小時(Quadruple Witching Hour)，也就是美東時間下午3至4點。在這段時間內，交易量急劇增加，市場波動幅度加劇。

在「四巫日」的最後交易時段內，投資人急於平倉，導致交易量大幅增加。因此，「四巫日」通常伴隨股票和衍生品價格的大幅波動。

「四巫日」對股市的影響在當天開盤和收盤時段最為明顯，這也是通常期貨和期權到期的時段。投資人在該時段內買賣股票，以履行期貨期權持有人的義務。但對長期投資人來說，「四巫日」的影響微乎其微。

通常来说，一年最後幾個交易日也會出現一些劇烈波動，大型基金管理公司會進行各種部位的調整。而在「四巫日」這一天，最顯著的特點是交易量明顯放大，尤其是在開盤之初以及四巫小時這兩個時段；因為为交易員要在期權和期貨合約到期前結清部位。随後這些部位通常會在到期期限較長的合約中重新開放。

除了與交易合同抵消相關的交易量明顯增加之外，最後一小時的交易也可能導致價格效率低落，從而帶来套利機會。

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