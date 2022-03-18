市場滿意Fed結果 股指連升3日

投資人消化了來自烏克蘭 的最新消息，並對聯準會(Fed)會議結果感到滿意，美股連續第3天上漲，本周持續強勁反彈。

道瓊工業平均指數 上漲417.66點或1.23%至3萬4480.76點。史坦普500指數上漲53.81點或1.23%至4411.67點。那斯達克綜合指數上漲178.23點或1.33%至1萬3614.78點。

英國《金融時報》16日報導，兩國在和平計畫和俄羅斯 從烏克蘭撤軍方面取得「重大進展」。《彭博》報導，克里姆林宮發言人表示，這些報導是「錯誤的」。

17日是俄羅斯支付16日到期的主權債券利息以避免違約的關鍵日子。《路透》17日引述熟悉情況的消息人士的話報導，俄羅斯以美元支付了兩筆款項，這筆錢將很快分配給債券持有人。

隨著美國石油指標西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲超過7%，重回每桶100元以上，能源股領漲市場。Devon Energy和Diamondback分別上漲9.65%和6.57%。能源特選產業SPDR基金上漲3.4%。

在美國商銀維持買入評級後，美國運通以3.52%領漲道指。

健康股和軟體公司也大幅上漲。Cardinal Health上漲6.36%，是史指漲幅最大的個股之一。禮來公司(Eli Lilly)上漲3.28%。與此同時，Intuit上漲3.46%。