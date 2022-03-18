我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1公民在烏克蘭被炸死 家人哀「他正排隊領食物」

華裔花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、索要護照

市場滿意Fed結果 股指連升3日

財經新聞組／綜合報導

投資人消化了來自烏克蘭的最新消息，並對聯準會(Fed)會議結果感到滿意，美股連續第3天上漲，本周持續強勁反彈。

道瓊工業平均指數上漲417.66點或1.23%至3萬4480.76點。史坦普500指數上漲53.81點或1.23%至4411.67點。那斯達克綜合指數上漲178.23點或1.33%至1萬3614.78點。

英國《金融時報》16日報導，兩國在和平計畫和俄羅斯從烏克蘭撤軍方面取得「重大進展」。《彭博》報導，克里姆林宮發言人表示，這些報導是「錯誤的」。

17日是俄羅斯支付16日到期的主權債券利息以避免違約的關鍵日子。《路透》17日引述熟悉情況的消息人士的話報導，俄羅斯以美元支付了兩筆款項，這筆錢將很快分配給債券持有人。

隨著美國石油指標西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲超過7%，重回每桶100元以上，能源股領漲市場。Devon Energy和Diamondback分別上漲9.65%和6.57%。能源特選產業SPDR基金上漲3.4%。

在美國商銀維持買入評級後，美國運通以3.52%領漲道指。

健康股和軟體公司也大幅上漲。Cardinal Health上漲6.36%，是史指漲幅最大的個股之一。禮來公司(Eli Lilly)上漲3.28%。與此同時，Intuit上漲3.46%。

指數 俄羅斯 烏克蘭

上一則

美股最錢線／四巫日來臨 市場波動大

下一則

Netflix抓違規共用帳戶 智利先試行

延伸閱讀

史坦普再降俄羅斯信評至CC 有債權人收到俄債美元付息

史坦普再降俄羅斯信評至CC 有債權人收到俄債美元付息

阿諾史瓦辛格9分鐘對俄國喊話：這是一場不合法戰爭

阿諾史瓦辛格9分鐘對俄國喊話：這是一場不合法戰爭
拖累俄軍入侵進度？英國國防部：後勤問題是關鍵

拖累俄軍入侵進度？英國國防部：後勤問題是關鍵
誰在打壓媒體？美俄駐北京大使館在微博上吵起來了

誰在打壓媒體？美俄駐北京大使館在微博上吵起來了

熱門新聞

俄羅斯富豪們停泊在各港口的遊艇會被扣押，但暫存在自由港的藝術品可望逃過一劫。 彭博資訊

魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂

2022-03-12 17:59
印度可能接受俄羅斯的提議，以折扣價購買俄國原油和其他大宗商品。圖為位於印度瓦迪納爾的一家煉油廠。（路透）

不抵制俄羅斯便宜石油？ 這個國家敢買 美國怎麼說

2022-03-14 20:13
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

高通膨時期如何投資？馬斯克和巴菲特都這麼建議

2022-03-15 00:26
俄羅斯總統普亭可能才是地表上最富有的人。 美聯社

全球首富不是助烏抗俄的馬斯克 而是發動戰爭的那位？

2022-03-12 18:22
沙烏地阿拉伯傳出正積極與北京協商，要讓一些賣給中國的石油改採人民幣計價。(路透)

撼動美元霸權第1步？沙烏地考慮部分石油以人民幣計價

2022-03-15 21:31
史坦普500指數大漲，為4天來首次上漲，因為油價一路跌至100元以下，且批發通膨數據低於預期。美聯社

油價崩+通膨緩 道指大漲600點

2022-03-15 16:42

超人氣

更多 >
圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重
沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光
CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓

CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓
紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成
加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有