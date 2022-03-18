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財經簡訊

財經新聞組／整理

輝瑞、莫德納疫苗涉侵權

Alnylam Pharmaceuticals Inc表示已在德拉瓦州聯邦法院對輝瑞公司和莫德納(Moderna)提告，就其mRNA新冠病毒疫苗的製造和銷售專利侵權尋求賠償。Alnylam要求這兩家公司就使用其脂質納米粒子(LNP)技術提出賠償；該技術重點是在體內攜帶和提供基於RNA的療法或疫苗。

首申失業金人數 今年最低

勞工部表示，截至3月12日當周申請失業救濟金人數減少1.5萬人至21.4萬人，低於《道瓊》預期的22萬人，為年初來最低水平。經調整後的4周移動平均數也下跌8750人至22.3萬人。有一周落差的持續申領數減少7.1萬人至142萬人，為1970年2月21日來新低。

莫德納CEO 售股逾4億元

根據證券文件，莫德納(Moderna)CEO班塞爾(Stephane Bancel)自新冠疫情開始以來已售出4.08億元的公司股票，平均每周約360萬元，因為該公司的股票因開發和推出新冠病毒疫苗而飆升。自2020年1月23日獲得疫情防範創新聯盟的資金開發新冠疫苗後，莫德納股價已飆升614%。

麥當勞俄烏關店 目標價遭降

摩根史坦利街發布研究報告，給予麥當勞「加碼」評級，目標價從294元調降至287元。大摩分析師格拉斯(John Glass)調降對麥當勞的每股收益預期，以反映2022財年及以後麥當勞在俄羅斯和烏克蘭業務的影響。俄羅斯和烏克蘭合計占麥當勞系統銷售額2%，營收9%，營業獲利不到3%。

2月新屋開工率升 許可證減少

商務部表示，2月新屋開工率躍升6.8%，經季節性調整後年率為176.9萬套。1月數據從原值163.8萬套上修至165.7萬套。未來房屋建築許可下降1.9%至185.9萬套。1月數字為2006年5月來最高水平。這代表即使房貸利率上升，房屋嚴重短缺仍將繼續支撐住宅建設。

Meta新工具 讓品牌控制廣告

Meta Platforms Inc表示將開發新工具，允許品牌防止其廣告出現在臉書和Instagram上不合適的內容旁邊，並將在今年稍後開始測試這些工具，且於2023年初推出。Meta還表示，已選擇廣告測量公司Zefr作為合作夥伴，以提供外部驗證，讓廣告只出現在合適的內容旁邊。

莫德納 麥當勞 疫苗

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