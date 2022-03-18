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Netflix抓違規共用帳戶 智利先試行

財經新聞組／綜合報導
Netflix宣布，將率先在智利、哥斯大黎加與秘魯試行新功能，要求訂戶為共用帳戶的非同住者支付額外費用，打擊違規共用帳戶行為。 （路透）
Netflix宣布，將率先在智利、哥斯大黎加與秘魯試行新功能，要求訂戶為共用帳戶的非同住者支付額外費用，打擊違規共用帳戶行為。 （路透）

全球影音串流巨頭Netflix在16日宣布，將率先在智利、哥斯大黎加與秘魯試行新功能，要求訂戶為共用帳戶的非同住者支付額外費用，打擊違規共用帳戶行為。

Netflix將於未來幾周內在這三個國家推出「增加額外成員」新功能，未來可能擴大至其他地區；標準方案和高級方案的訂戶可在主帳戶加入最多兩個未同住者的子帳戶，子帳戶有獨立的個人資料、帳密和個性化推薦，收取的費用比開設新帳戶低。

在智利，添加子帳戶的費用是2,380智利披索（約3美元），在哥斯達黎加為2.99美元，在秘魯是7.9秘魯新索爾（2.1美元）。

新功能登場之後，在未增添額外成員的情況下，其他居住地的裝置需透過Netflix發送的驗證碼才能登入。

Netflix也將推出另一項新功能，讓用戶可把共享帳戶的資料轉移至新帳戶，並保有歷史紀錄、我的列表和個性化建議。

Netflix表示，該公司提供可以讓共同居住在一起的人輕鬆共享的訂閱方案，這些方案相當受歡迎，但是也造成一些混亂，衝擊到公司投資新的優秀影集和電影的能力。

截止去年底，Netflix全球的訂閱用戶數約2.22億戶。研究公司Magid在2020年2月的調查發現，約三分之一的Netflix訂戶與非同住者共用帳戶。

Netflix正面臨訂戶成長放緩的挑戰。該公司在1月下修其成長展望，第1季新增訂戶數量的預測遠低於分析師的預期，原因是新內容延遲上線，因此較難吸引新用戶。

這家影音串流先驅表示，目前尚未確定未同住共用帳戶收費策略，最後是否會成為永久政策，在調整其他地區的服務條款之前，將會致力於了解新功能的效用。

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