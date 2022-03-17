3年來首見 房貸利率衝破4% 超低利率時代已結束

30年固定房貸利率衝破4%，2019年5月以來首次。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，目前「30年期固定利率房屋抵押貸款 」利率突破4%，為2019年5月以來首見，標誌著超低房貸利率已告結束；此外，由於聯準會升息 ，利率預料還會繼續攀高，已苦於高房價的買家恐怕會更加望洋興嘆。

報導指出，房貸利率是聯準會升息後，民眾首先感覺到受影響的板塊，但不會是最後一個，因為升息之後，從消費到企業的貸款利率都會上揚，民眾的信用卡到汽車借貸的成本都會上升；而聯準會已暗示，今年可能還會再升息六次。

「30年期固定利率房屋抵押貸款」(30-year fixed mortgage)是美國房市最廣為使用的貸款方案；根據聯邦住房抵押貸款公司房地美(Freddie Mac )的資訊，此貸款方案的利率在去年1月創下2.65%的歷史新低。

利率低於3%的態勢從去年初開始維持約半年，之後開始上揚，今年初的平均利率為3.22%，到2月中就已逼近4%，惟當月24日俄羅斯侵略烏克蘭，市場一度擔憂戰爭對經濟衝擊而削弱利率上揚的勢頭。

不過經過整理後，房貸利率從本月開始再度上升，17日的七天平均利率終於突破「4%」的門檻至4.16%；這代表與2020年12月那時相比，同樣使用該貸款方案購買37萬5000元的房屋，現在購屋每個月就要多付220元。

該貸款方案利率走勢與「10年期美國公債」(10-year U.S. Treasury)的殖利率 高度掛勾；由於聯準會16日升息，公債殖利率上揚，預料房貸利率也會繼續上升，對已經苦於高房價的潛在買家來說，無異雪上加霜。

雖然「4%」左右的利率仍是歷史上的低水平，但是與去年「3%」左右的數字相比，增加程度已屬劇烈，況且上一次該貸款方案超過4%時，全國房價中位數只有27萬7000元，比現在低26%。

由於房貸利率走升，再加上房屋供需失衡，今年2月房屋抵押貸款的申請件數較去年同期下降3.9%；全國能夠透過重新貸款降低每月還款額度的屋主，從去年2月的近1800萬人驟降至現在的400萬人。