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將升息美股卻大漲 分析師：股市低估Fed轉鷹程度

編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會主席鮑爾。 路透
美國聯準會主席鮑爾。 路透

美國聯準會（Fed）主席鮑爾16日宣告Fed正式進入抗通膨模式，不僅宣布2018年來首次提高利率，還預告後續六次決策會議將逐次升息。Fed「鷹派」立場如此明顯，但美股三大指數竟同步大漲作收。

巴隆周刊（Barron's）股市專欄作家佛賽斯（Randall W. Forsyth） 指出，美股16日從盤中低點強彈並收紅，反映市場樂觀期待Fed將能藉一連串升息緩和通膨壓力，同時不致傷害經濟成長和企業獲利。這是眾人殷切期盼的結果，但並不容易達成。

Macro Intelligence Partners總裁兼共同創辦人布瑞登說，股市顯然低估了Fed「轉鷹」程度。鮑爾在記者會上表明，Fed密切關注各項指標以評估金融情勢，只要股市仍熱絡，Fed就會持續收緊政策。

再者，「點狀圖」顯示，Fed個別官員對2023年底利率水平的預測從2.4%到3.1%不等，2024年底預測區間為2.4%至3.4%，也就是明、後兩年中間值都在2.8%，高於聯邦公開市場操作委員會（FOMC）預估的較長期均衡利率水平（2.4%）。

鮑爾並在記者會上表示，如果通膨未如預期消退，且經濟仍強勁擴張，Fed可能進一步升息。在16日FOMC政策表決中，聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德獨排眾議，因為他主張升息2碼而非1碼。這也凸顯出Fed「鷹」味比想像濃烈。

儘管俄烏戰爭可能帶來衝擊，也阻止不了Fed啟動升息。鮑爾坦承，貨幣政策正常化腳步更早展開會更好，因為供應鏈瓶頸等問題未如預期迅速化解。鮑爾也表明，FOMC最快在5月3-4日下次開會時，就會宣布開始縮減資產負債表規模，而「縮表」會比2017-2018那次「更快、更早」。這次「縮表」的效應可能相當於調高一、兩次聯邦資金利率。

往例顯示，熊市和衰退可能尾隨Fed緊縮政策而至。從股市16日對FOMC聲明的樂觀反應看來，市場顯然相信，最近三大指數從前波高峰回落，已對Fed收緊政策的最糟情況反應過了。或者，市場相信，這次會不一樣。

鮑爾 升息 利率

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