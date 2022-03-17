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Fed將升息6次 道指先跌後升

財經新聞組／綜合報導

在聯準會(Fed)升息並表示今年將再升息6次後，美股在瘋狂交易中上漲。

道瓊工業平均指數上漲518.76點或1.55%至3萬4063.1點，在Fed發布聲明後一度下跌，交易期間震盪幅度高達576點。史坦普500指數上漲95.41點或2.24%至4357.86點。那斯達克綜合指數上漲487.93點或3.77%至1萬3436.55點。

Fed 16日為期2天的會議結束時宣布，將短期利率提高0.25個百分點，以控制飆升的通膨。但令交易員有些吃驚的是對前景的看法，一度讓股指下跌。

Fed預測到年底時的共識基金利率為1.9%，這代表今年剩餘的每次會議上都會升息。

在一開始遭到拋售後，股指在收盤前最後一個小時回升，部分投資人為Fed的激進姿態喝采，認為這將可降低通膨來幫助長期經濟。

Fed發表聲明後，10年期美國國債殖利率觸及2019年以來的最高水平。銀行股因樂觀情緒而上漲，摩根大通上漲4.45%，而美國銀行上漲3.11%。

《金融時報》報導烏克蘭和俄羅斯在和平談判和俄羅斯撤軍方面取得「重大進展」，股市開盤上漲。

美光科技是表現最好的史指成份股，上漲8.97%。在獲摩根大通升評後，星巴克上漲5.16%，而道指成份股波音上漲5.05%。

殖利率 指數 升息

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