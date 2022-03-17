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美股最錢線／Fed升息周期 史指漲幅可期

財經新聞組／綜合報導

近期，由於擔憂聯準會(Fed)愈傾鷹派，加上地緣政治因素帶來的不確定性，促使史坦普500指數陷入修正。但是，歷史數據顯示，Fed升息周期往往伴隨著美股強勁上漲趨勢。

根據德意志銀行對1955年以來13次升息周期的研究，史指在Fed升息周期第一年的平均回報率約為7.7%。

知名金融機構Truist Advisory Services對Fed過去12個升息周期的整體分析發現，史指的平均年化報酬率約為9.4%，其中11個周期享有正回報率。

Truist聯席投資長勒納(Keith Lerner)在報告中寫道:「在聯邦基金利率調升時期，美股往往會上漲，因為這通常伴隨著健康的經濟成長和企業不斷增加的獲利。」

然而，不少投資人擔心，今年美股可能比以往更加複雜，因為市場正面臨通膨率飆升，而俄羅斯與烏克蘭衝突升級之後大宗商品價格持續高漲，這可能會加劇通膨，導致經濟成長放緩，進而引發市場對滯脹的擔憂。

這種不確定性可能令Fed陷入兩難境地。部分投資人擔心，如果Fed為抑制通膨而過度升息，可能會將美國經濟推向衰退。

不可否認的，短期升息往往會給美股帶來巨大壓力。Evercore ISI對Fed最近4個升息周期進行分析後發現，史指在周期開始後第一個月平均下跌約4%。

但Evercore的分析還顯示，在周期開始6個月後平均漲幅約為3%，12個月後平均漲幅約為5%。

Evercore ISI資深總經理艾曼紐(Julian Emanuel)表示:「Fed不希望美國出現經濟衰退，一般來說，需要相當大幅升息才有可能使得經濟陷入衰退境地。」

他表示，Evercore認為目前的基本假設是：美股的確正處於短期底部之中，但觸底之後極可能出現反彈，很有可能為投資人帶來正回報率。

升息 美股 投資

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