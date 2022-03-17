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澤倫斯基勸烏軍放棄？假影片流竄網路疑為Deepfake

財經簡訊

財經新聞組／整理

房貸利率再升 申請量下滑

上周抵押貸款利率的大幅上漲削弱了當前房主和潛在購房者的需求，導致抵押貸款申請下降。在俄羅斯入侵烏克蘭開始時短暫下降之後，隨著利率現在回到預期的上升軌跡，未來幾周抵押貸款量可能會進一步下降。再融資申請經季節調整後下降3%，較一年前同周下降49%。

威瑞森獲國防部9.6億合約

電信巨頭威瑞森通信(Verizon Communications Inc)表示，它已獲得美國國防部價值9.665億元的新合約，以提供技術支持和網路現代化服務。該交易包括為五角大廈、國家首都地區(NCR)和貝爾沃堡(Fort Belvoir)提供服務，加速國防部的數位化轉型。

星巴克CEO退休 前任暫代

星巴克CEO強森(Kevin Johnson)在任職5年後宣布退休。舒茲(Howard Schultz)將三度回鍋掌舵這家他一手提升至全球品牌的公司。他將擔任臨時CEO，同時尋找長期繼任者。強森於2009年加入星巴克董事會，並於2015年擔任總裁兼營運長。2017年接替舒茲為總裁兼CEO。

Chipotle測試玉米片機器人

Chipotle正在測試一款全新自動廚房助手來處理其核心菜單選項之一：玉米片。該公司的烹飪和技術團隊正與Miso Robotics合作，定製其最新設備，稱為「Chippy」，用鹽和新鮮橙汁烹飪和調味Chipotle墨西哥薯片。這款機器人正在進行測試，將於今年稍後在南加州的一家餐廳試用。

2月零售銷售額 低於預期

商務部統計，2月消費者支出繼續低於預期。零售額增加0.3%，略低於《道瓊》估計的0.4%。剔除汽車後，銷售額增加0.2%，遠低於預期的0.9%，顯示消費者購物正在放緩。最大降幅來自線上購物，非商店銷售額下降了3.7%。但1月支出被上修至成長4.9%，高於初值3.8%。

沃爾瑪首季在美招募5萬人

華爾街日報報導，沃爾瑪表示，隨著該公司擴大美國業務，它計畫第1季在美國招聘5萬多名員工。新員工將填補其零售店面、倉儲俱樂部、總部和供應鏈設施等職位，還將為其多倫多和亞特蘭大的新科技中心招聘數千名員工。平均起薪為每小時16.40元，特定職位時薪高達30元。

CEO 星巴克 貸款

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