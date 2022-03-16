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油價崩+通膨緩 道指大漲600點

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數大漲，為4天來首次上漲，因為油價一路跌至100元以下，且批發通膨數據低於預期。

隨著交易員繼續關注烏克蘭的停火談判和中國疫情封鎖可能對科技供應鏈造成嚴重破壞，股指出現反彈。投資人期待聯準會(Fed)17日做出重大貨幣決定，預計將自2018年以來首次升息。

史指上漲89.34點或2.14%至4262.45點，但仍較紀錄高位低11.5%。道瓊工業平均指數上漲599.1點或1.82%至3萬3544.34點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲367.4點或2.92%至1萬2948.62點。

油價繼續下跌。美國原油期貨下跌約7.4%至每桶95.35元，一周前還曾突破130元。與此同時，國際布蘭特基準也下跌約7.5%至每桶98.8元。雪佛龍和埃克森美孚分別下跌5.06%和5.69%。能源特選業SPDR基金下跌3.7%，為連續第3日下跌，也是11月來最糟單日表現。

勞工部報告，2月能源價格飆升導致批發商品價格創下史上最大單月漲幅。2月總體生產者價格指數(PPI)較上月上漲0.8%。雖然略低於《道瓊》估計的0.9%，但仍較去年同期成長了10%。然而，不包括食品、能源和貿易服務的核心PPI僅上漲0.2%，低於預期的0.6%。

指數 油價 道瓊

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