梅西百貨變身 加強數位及個人化 協助顧客打造風格

梅西百貨將大幅轉型。（歐新社）

百貨連鎖店梅西百貨 15日 宣布將對官網進行大修，並培訓部分員工成為個人造型師，以爭取更多尋找最新時尚 潮流的顧客。

這家零售商 希望提供更加客製化的購物體驗，採取店內員工一對一的服務和更輕鬆的線上導覽。這是為了能與其他時尚零售商加強競爭，它的對手包括龐大的百貨公司競爭對手，到精品服裝店，再到其他專門提供時尚建議的網路時尚零售商。

梅西百貨在外部諮詢公司AlixPartners協助下對其業務進行了評估，以確定將其電商部門與實體商店分拆是否合理。梅西百貨上月表示不會進行任何此類拆分。但在評估結束時，這家百貨連鎖店發現其官網及其500多家同名百貨商店都有改進的空間。

梅西百貨品牌長連納克斯(Rich Lennox)表示，雖然梅西百貨已經在其數位業務和社交媒體戰略上進行大量投資，但仍希望更能向客戶闡明其與競爭對手的不同之處。

梅西百貨將採用新的標語在店面和官網推出新品牌：「擁有你的風格」。

梅西百貨還將培訓員工一對一地幫助顧客選擇款式。該公司表示，某些員工將被納入梅西百貨的「時尚夥伴」(Style Crew)，可能經由參與該計畫以及在社交媒體上貼文，只要成交就能抽取佣金，從而幫助他們提高銷售額。

此外，對於所有店面員工，梅西百貨的服裝要求將放寬，以便員工可以將其個人穿搭風格融入每天的穿著中。

梅西百貨也將在店內導入數位螢幕，為購物者輪番展示風格提示和服裝靈感，讓他們可以在附近找到相同的服裝和配飾進行購買。

這些變化是梅西百貨2020年3月起推動的3年計畫「Polaris」之一，計畫內容在加速數位成長、關閉表現不佳的店面並投資於業績最好的店面，從而提高獲利。