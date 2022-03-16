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單戶房屋租金飆 「太陽帶」漲幅尤其驚人

財經新聞組／綜合報導

隨著美國人開始擺脫歷時2年的新冠疫情困境並重返大城市，對單戶出租房屋的需求正在飆升，將價格推至歷史新高。

根據CoreLogic的最新報告，1月單戶住宅的租金年增率達到創紀錄的12.6%。相較之下，2021年1月的年增率為3.9%。

每個重點房市都出現成長，但太陽帶(the Sun Belt)的城市漲幅尤其驚人。

例如，邁阿密的單戶住宅租金飆升38.6%，高於去年1月的2%。佛州奧蘭多和鳳凰城緊隨其後，分別成長了19.9%和18.9%，這是因為美國人繼續向較溫暖的地區遷移。華盛頓特區的租金年增率最低，但仍上漲了5.6%。

CoreLogic首席經濟學者博塞爾(Molly Boesel)表示：「1月單戶住宅的租金增幅，將其創紀錄的租金價格成長達到連續10個月。」

對單戶住宅的需求如此強勁，部分原因是潛在購屋族的市場太過艱難。房價不僅比一年前上漲了19%，而且掛牌出售數量仍處於歷史低位。這意味著只要掛牌上市，待售房屋通常會在幾周甚至幾天內售出。

報告顯示，租金市場中段增幅最為強勁。CoreLogic分析了4個等級的租金價格，發現兩端的成長最弱：

●低於區域中位數75%以下的低價區上漲12%；而2021年1月上漲3%

●區域中位數75%至100%的中低區價格上漲13.3%；2021年1月上漲3.2%

●區域中位數100%至125%的中高區價格上漲13.4%；2021年1月上漲3.6%

●高於區域中位數125%以上的高價區上漲12.2%；2021年1月上漲4.5%

公寓租金也仍在上漲，但漲幅略有放緩，因為市場上供應增加，可滿足需求。

但對於單戶租賃市場而言，情況並非如此。雖然越來越多建築商和投資客選擇出租房舍，但可用庫存量仍然偏低，供應鏈中斷和產業勞動力短缺阻礙了新屋建設。

租金 金價 佛州

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