史指死亡交叉 底部恐仍未至

史坦普500指數 14日技術面出現「死亡交叉」，成為今年最後一個出現這個技術線型的的主要股指，也是2020年3月以來首見。

本月初，以藍籌股為主的道瓊工業指數就已跌入死亡交叉，而以科技股為主的那斯達克指數則是在上個月就出現。

從歷史上看，當史指出現死亡交叉時，短期內走勢可能進一步走低。不過，50日移動均線與200日移動均線互動存在「落後反應」，不可能完全準確，投資 者也不能盲從。例如，2020年3月30日史指陷入死亡交叉，然而由後續走勢回顧，史指早在3月23日就已觸底，而且在之後一年反彈超過55%。

因此，某些技術面分析師 認為，光憑著單一技術線型就判定史指後市走空，未免太過草率。

技術分析服務公司All Star Charts投資策略師德爾維奇(Willie Delwiche)表示：「在過去10年中，死亡交叉肯定不是不祥之兆。發生後大多數的修正都十分短暫，所謂的『損害』事實上早已完成。即便還沒觸底，也已相當接近。」

他進一步從歷史數據中論證其觀點，觀察史指自1970年以來最近的25次死亡交叉後的表現，他指出，出現死亡交叉後，史指在接下來1個月、3個月和12個月的中位數回報率分別為1.4%、4.5%和11.4%。

不過，捨去技術指標，以當前更全面的經濟環境來看，絕大多數技術分析師仍不相信史指已經觸底。理由是市場缺乏「整體推力」，俄烏衝突讓金融市場分崩離析，而不斷上升的通膨、聯準會(Fed)提高利率的預期，也仍在不斷打擊市場信心。

德爾維奇也表示：「現在擔心市場十分合理，但死亡交叉不應是理由之一。在出現『整體推力』之前，不應太過信任股市的反彈。當前美股正處於需要修正和回調的時期。」