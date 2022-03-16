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烏克蘭宣稱擊斃第4位俄軍將領：攻進馬立波時陣亡

「烏克蘭不會加入北約」 澤倫斯基：這是事實須承認

財經簡訊

財經新聞組／整理

航空需求強勁 成本轉嫁客戶

達美航空和合作夥伴維珍大西洋航空表示，即使烏克蘭發生衝突，但搭機需求依然強勁，它們目前可以調漲票價將更高的燃料成本轉嫁給客戶。達美航空CEO巴斯蒂安(Ed Bastian)說，3月8日的訂位數為其史上單日最大。他對油價上漲也不緊張，因為「2010年代初期燃料本平均超過100元。

小摩：深圳封城無礙iPhone生產

摩根大通分析師表示，蘋果公司的iPhone生產不會因富士康的中國深圳廠暫停營運而受到重大打擊。分析師哈里哈蘭(Gokul Hariharan)指出：「由於適逢淡季和產量較少，深圳封城對iPhone組裝生產的影響有限；最大只會影響全球iPhone產量約10%。」

投資客促星巴克對工會持中立

以Trillium Asset Management為首的股東致函星巴克，敦促其對員工當前和未來所有組織工會活動採取中立政策，並希望星巴克與投票加入工會的員工達成「公平和及時」的集體談判。公開信簽署人包括Trillium、SOC Investment Group、Parnassus Investments和紐約市審計長Brad Lander。

AMC投資金銀礦商 成次大股東

AMC Entertainment將與加拿大基金經理 人史普洛特(Eric Sprott)合作投資黃金和白銀生產商Hycroft礦業5600萬元，成為Hycroft第二大股東，交易完成後各自持有近21.8%的已發行普通股。AMC還以每股1.07元獲得額外2340股認股權證，以及1席董事會席次。

預估今年電商支出將達1兆元

Adobe Analytics發布統計，由於新冠疫情推動購物轉向網購，預計今年美國消費者的電商支出將達到創紀錄的1兆元。該預測數字比2021年增加13%，讓從2020年3月至今2年的新冠疫情危機期間電商總支出達到1.7兆元。其中雜貨支出在去年翻倍成長後，預估今年將成長7.2%。

星巴克明年底全面接受自備杯

每年使用大約70億個一次性杯子的星巴克正試圖為全球分店進行變革，在16日年度股東大會之前公布了減少一次性杯子的最新措施。在明年年底前，星巴克客戶將能在美國和加拿大的每一份星巴克訂單中使用自有個人可重複使用杯子；包括目前被排除在外的得來速和手機訂單。

星巴克 iPhone 投資

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中疫情燒 油價跌破100美元

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史指死亡交叉 底部恐仍未至

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