油價飆 經濟會像1979或2011？克魯曼：要看Fed

近來美國汽油價格大漲，反映俄烏戰爭效應，加深通膨恐一發不可收拾的疑慮。 美聯社

2022是美國期中選舉年，共和黨政治人物利用最近汽油價 格暴漲引發民怨，批評現任總統拜登政策。眾議院少數黨領袖麥卡錫就推文說：「汽油漲價不是因為普亭 ，是因為拜登。」紐約時報專欄作家克魯曼 撰文直指他公然說謊，而這種謊言可能直接影響美國以什麼樣的政策，來因應俄羅斯總統普亭侵略烏克蘭所引發的效應。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐時專欄指出，最近美國國內汽油價格大漲，反映的是全球原油價格勁揚，並不是受拜登國內政策影響。事實上，原油價格扶搖直上，已經造成世界各地加油站 牌告價格同步上漲，漲幅都差不多。這證明，近來全球各地汽油漲價確實是「普亭震撼」。

導正視聽很重要，除揭穿麥卡錫誣指拜登政策推升汽油價格的企圖外，此事也涉及重要經濟議題。

全世界正面臨「普亭震撼」：俄羅斯侵略行為招致西方經濟制裁，已導致石油和其他大宗商品價格飆漲。問題是：「普亭震撼」會不會引發經濟衰退（指俄羅斯境外，俄國經濟本身恐怕已瀕臨大蕭條）?

答案是：只要政策反應得當，經濟衰退是可以避免的。但要做出正確的政策反應，決策官員頭腦必須十分清醒，明白問題的本質為何。

克魯曼說，這不是美國頭一次面對由海外事件驅動的油價暴漲。最著名的往例是1973年贖罪日戰爭 （Yom Kippur War）和1979年伊朗革命（Iranian revolution）爆發後的價格飆升。另外也不乏其他重要前例，像是2010-2011那波油價勁升，那時全球經濟正從2008年全球金融海嘯復甦，那波油價漲幅帶動汽油價格大幅上漲，相對於勞工平均工資而言，當年汽油觸及的顛峰價相當於今天每加侖漲到5美元以上。

然而，過往油價震撼對整體經濟造成的後果卻大不相同。1970年代石油震撼來襲後，美國陷入嚴重的經濟衰退； 但2010-2011那波震撼並沒有把經濟震得脫離復甦軌道。差別在哪裏呢？

克魯曼指出，早在1997年，柏南克（Ben Bernanke）、葛特勒（Mark Gertler）和華森（Mark Watson）發表一篇經典論文，文中分析油價暴漲對美國經濟產生的影響。該文結論是：油價震撼過後經濟常陷入衰退，主要反映「內生的（endogenous）貨幣政策反應」。以白話文來說，意思就是，衰退之所以會發生，不是因為油價大漲，而是因為Fed為因應油價大漲而採取的政策反應——Fed唯恐發生「工資-物價螺旋上升」（wage-price spiral），而大幅提高利率。

2010-2011的情況則截然不同。儘管共和黨人士警告美元將貶值並向Fed強烈施壓，時任Fed主席柏南克與其同僚仍堅持既定路線，繼續把利率維持在低點。結果證明，Fed拒絕在那種情況下提高利率是正確之舉：汽油價格漲到頂後就下滑，通膨並未大爆發，經濟成長持續在軌道上。

過往經歷可給美國當前的情況提供什麼啟示？假如美國通膨仍位於低點，什麼是正確的政策就顯而易見：不要提高利率。不幸的是，在「普亭震撼」來襲前，美國的通膨就居高不下得令人不安。克魯曼表示，對於這類事情，他通常站在「鴿」派陣營，但現在他也認為，Fed應該要把腳從貨幣政策油門移開。意思是：Fed現在理應逐步提高利率，讓看來稍稍過熱的經濟降溫。

但是，Fed現在千不該萬不該被眾人威逼得猛踩貨幣政策煞車，像1970年代那樣大幅提高利率。

油價高漲勢必進一步推升未來數月的通膨數據，那將會對Fed構成很大的壓力，「過度反應」的風險隨之增加。有些壓力將來自於麥肯錫這樣的人物，罔顧事實地堅稱汽油高漲是國內政策選擇使然；有些壓力將來自於「永遠的鷹派」，在他們心目中，美國總是面臨1970年代危機捲土重來。

克魯曼強調，2022絕不是1979的翻版。目前通膨是很高，未來一年的通膨預期也高，但中期的通膨預期尚未大幅竄升，而且離1980年的水準還差得遠，顯示通膨尚未在美國經濟生根。若經濟稍微降溫一點，若油價引發的通膨震撼如他預期只是一次性現象，又如果Fed能保持鎮定，美國經濟可望安然無恙。

克魯曼不否認自己有可能誤判，但此時考量Fed走錯方向、沒必要猛踩煞車的代價實在太高，他主張以穩定的政策因應，儘可能避免讓普亭震撼演變成普亭式衰退。