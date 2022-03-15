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檢查商品重量 防「縮水式」通膨

財經新聞組／綜合報導

如果你最近買東西的速度比平時快，那可能是由於「縮水式通膨」(shrinkflation)所致。

自新冠疫情以來，原材料和勞動力的成本一直在攀升，使商品的生產成本更高。縮水式通膨是一種公司在以相同或相似價格出售較少產品的包裝，這樣它們就可以在消費者不注意的情況下透過銷售產品賺取更多的錢。

消費者權益倡導網站Consumer World創始人多爾斯基(Edgar Dworsky)表示：「縮水式通膨往往會在通膨時期達到高點，因為製造商的獲利面臨壓力；而只要製造商想要試圖賺更多錢時，能做的選擇有限。」

目前通貨膨脹率很高：根據消費者物價指數，所有物品的成本比去年同期上漲了7.9%。多爾斯基說，所有產品類別的商品正在「縮小尺寸」，「紙包裝、糖果製品、巧克力」都以較小的包裝出售。

他提出部分例子，說明有些目前正採取縮水式通膨銷售的產品，以及如何在下次去雜貨店時更明智地購物。

Charmin的超級廁紙，舊包裝是每卷264張雙層紙張，新包裝則是每卷244張雙層紙張。Earth’s Best Sesame Street點心棒，舊包裝有8條，新包裝只有7條。佳得樂(Gatorade)運動飲料，舊包裝為32盎司，新包裝變成28盎司。Keebler's Chips Deluxe配M&Ms餅乾，舊包裝有11.3盎司，新包裝只剩9.75盎司。潘婷光滑柔順洗髮精，舊包裝為12盎司，包裝為10.4盎司。Snyder's蜂蜜芥末洋蔥椒鹽脆餅，舊包裝為12盎司，新包裝為11.25盎司。

業者減少產品的含量，而不是提高價格，因為它們知道消費者可能不太會注意到。多爾斯基說：「大多數消費者對漲價很敏感，並且通常十分排斥。」

他說，「想成為精明的購物者」，關鍵就是檢查重量，以更了解自己的錢買到了什麼，以及買到的東西是否划算。

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