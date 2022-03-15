油價跌+Fed升息 科技拉低那指2%

史坦普500指數 14日下跌，拉開本周序幕，因為油價 大幅下跌，交易員密切關注烏克蘭與俄羅斯戰爭的最新進展。投資 人還預計聯準會(Fed)本周將首次升息。

史指下跌31.2點或0.74%至4173.11點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌262.59點或2.04%至1萬2581.22點。道瓊工業平均指數小漲1.05點至3萬2945.24點，自早盤上漲450點拉回。

蘋果下跌2.66%，是道指跌幅最大股票之一，並帶領科技股走低，因為中國爆發新冠疫情，導致投資人擔心疫情限制可能會加劇當地的供應鏈問題。英特爾和Salesforce分別下跌3.12%和2.42%。

高通是史指跌幅最大個股之一，下跌7.25%。晶片製造商全面走低，Marvel下跌4.5%，輝達下跌3.48%。

美國原油期貨下跌6.75至每桶101.95元，而國際布蘭特基準原油價格下跌5.86%至每桶106.06元。

能源公司隨著油價下跌。Coterra Energy和Devon Energy分別下跌9.72%和10.15%。能源特選產業SPDR基金下跌2.99%。

投資者還關注Fed，預計將在16日為期2天的會議結束時將目標聯邦基金利率從0%調升25個百分點。鑑於地緣政治緊張局勢升級帶來的不確定性，投資人也關注Fed對利率、通膨和經濟的最新預測。