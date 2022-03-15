美股最錢線／押注能源 漲勢遠超大盤

受供需不平衡、地緣政治衝突加上通膨影響，全球大宗商品價格暴漲，從能源到金屬再到農產品市場，都被嚴峻的俄烏局勢所顛覆。

今年來，押注能源成為華爾街最大的成功之道。在過去2周裡，由於俄烏危機，包括原油、天然氣和煤炭的能源商品變得異常強大和稀缺。

數據顯示，史坦普500能源類股近期的漲幅大幅超過大盤指數 ，創下30年來最高紀錄。今年以來，能源類股累計上漲37%，而史指同期則下跌12%。

繼3月2日至4日連續加碼西方石油 (Occidental Petroleum)之後，3月9日至11日，巴菲特再砸15億元「掃貨」西方石油。目前波克夏 控股總共持有西方石油1.183億股股票，占其流通股的12%。

若再加計經由權證持有的8386萬股，波克夏控股總計持有西方石油約20%的股權。按西方石油11日收盤價57.95元計算，價值近69億元。值得注意的是，西方石油股價今年來已翻倍。

3月4日至3月10日，SPDR油氣開採指數ETF強勢吸金6.63億元，最新規模達57.3億元。全球最大黃金ETF SPDR黃金ETF淨流入7億元，最新規模達678.7億元。

由於俄烏衝突打亂了本已緊張的市場，對沖基金近期買進的許多資產都出現飆升，如石油生產商、化肥生產商或大宗商品期貨合約。

此外，進行類似投資的大宗商品基金在今年前2個月也大多獲得高達30%的巨額回報。

不過值得注意的是，瑞信全球短期利率策略主管波札(Zoltan Pozsar)在報告中寫道，一場大宗商品危機可能正在醞釀。

以當前醞釀中的危機與現有危機進行比較，波札認為，每次危機都發生在資金和抵押品市場產生交集時。而目前，危機的條件似乎已經具備。

若他的分析沒錯，那麼此時追高進入大宗商品市場，顯然是「危險的遊戲」。