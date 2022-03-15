我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國18日起 取消所有新冠入境限制

美股最錢線／押注能源 漲勢遠超大盤

財經新聞組／綜合報導

受供需不平衡、地緣政治衝突加上通膨影響，全球大宗商品價格暴漲，從能源到金屬再到農產品市場，都被嚴峻的俄烏局勢所顛覆。

今年來，押注能源成為華爾街最大的成功之道。在過去2周裡，由於俄烏危機，包括原油、天然氣和煤炭的能源商品變得異常強大和稀缺。

數據顯示，史坦普500能源類股近期的漲幅大幅超過大盤指數，創下30年來最高紀錄。今年以來，能源類股累計上漲37%，而史指同期則下跌12%。

繼3月2日至4日連續加碼西方石油(Occidental Petroleum)之後，3月9日至11日，巴菲特再砸15億元「掃貨」西方石油。目前波克夏控股總共持有西方石油1.183億股股票，占其流通股的12%。

若再加計經由權證持有的8386萬股，波克夏控股總計持有西方石油約20%的股權。按西方石油11日收盤價57.95元計算，價值近69億元。值得注意的是，西方石油股價今年來已翻倍。

3月4日至3月10日，SPDR油氣開採指數ETF強勢吸金6.63億元，最新規模達57.3億元。全球最大黃金ETF SPDR黃金ETF淨流入7億元，最新規模達678.7億元。

由於俄烏衝突打亂了本已緊張的市場，對沖基金近期買進的許多資產都出現飆升，如石油生產商、化肥生產商或大宗商品期貨合約。

此外，進行類似投資的大宗商品基金在今年前2個月也大多獲得高達30%的巨額回報。

不過值得注意的是，瑞信全球短期利率策略主管波札(Zoltan Pozsar)在報告中寫道，一場大宗商品危機可能正在醞釀。

以當前醞釀中的危機與現有危機進行比較，波札認為，每次危機都發生在資金和抵押品市場產生交集時。而目前，危機的條件似乎已經具備。

若他的分析沒錯，那麼此時追高進入大宗商品市場，顯然是「危險的遊戲」。

石油 波克夏 指數

上一則

財經簡訊

下一則

油價跌+Fed升息 科技拉低那指2%

延伸閱讀

高通膨時期如何投資？馬斯克和巴菲特都這麼建議

高通膨時期如何投資？馬斯克和巴菲特都這麼建議
股神贏大盤 波克夏觸及50萬美元創新高 市值躍居7大

股神贏大盤 波克夏觸及50萬美元創新高 市值躍居7大
不抵制俄羅斯便宜石油？ 這個國家敢買 美國怎麼說

不抵制俄羅斯便宜石油？ 這個國家敢買 美國怎麼說
波克夏股東會 聚焦股神去留

波克夏股東會 聚焦股神去留

熱門新聞

俄羅斯富豪們停泊在各港口的遊艇會被扣押，但暫存在自由港的藝術品可望逃過一劫。 彭博資訊

魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂

2022-03-12 17:59
俄羅斯總統普亭可能才是地表上最富有的人。 美聯社

全球首富不是助烏抗俄的馬斯克 而是發動戰爭的那位？

2022-03-12 18:22
油價還未到最高點。且美國有能力抑制。（路透）

油價飆漲，但有3個理由無須太過擔憂

2022-03-09 18:37
印度可能接受俄羅斯的提議，以折扣價購買俄國原油和其他大宗商品。圖為位於印度瓦迪納爾的一家煉油廠。（路透）

不抵制俄羅斯便宜石油？ 這個國家敢買 美國怎麼說

2022-03-14 20:13
亞馬遜（Amazon）9日宣布股票分割計畫。 （路透）

亞馬遜宣布1股拆20股 買回100億庫藏股

2022-03-09 18:01
俄羅斯總統普亭。 路透

克魯曼：俄羅斯經濟沉淪 4理由連北京也救不了

2022-03-08 05:14

超人氣

更多 >
紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇
南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓
紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕

紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕
制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上

制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上
馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭

馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭