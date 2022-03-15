福特將在歐推7款電動車

福特汽車未來2年內將在歐洲推出7款新車型，涵蓋乘用車和商用貨車系列，以擴大其電動車(EV)陣容，目標是銷售超過60萬輛電池驅動的汽車。福特還將其位於德國科隆的主要歐洲生產基地的投資 規模翻倍達到20億元，自2024年開始生產電動車和建設電池組裝廠。

馬斯克抗漲 持有實體資產

隨著通貨膨脹以數十年來未見的速度飆升，特斯拉CEO馬斯克推文表示，此時應該擁有實物資產而非現金：「一般而言，對於那些尋求建議的人來說，通常最好擁有房屋或你認為可以生產優質產品的公司股票等實物。而不是通貨膨脹走高時的美元。」他也強調不會出售所持數位貨幣。

花旗擴大退出俄國業務

花旗集團表示將擴大撤出俄羅斯 的規模，並且在降低俄羅斯的曝險額度時不再接受新客戶。該行指出，「2021年4月時，我們宣布退出該國的消費性業務。我們現在決定擴大退出範圍，將其他業務包括在內，並繼續減少我們剩下的其他業務和曝險額度。」

英特爾記者會 將談對歐投資

美國晶片公司英特爾將於15日召開新聞發表會，提供有關計畫在歐盟投資的最新資訊。英特爾CEO蓋爾辛格(Pat Gelsinger)將談到公司目前在研發和半導體晶片製造方面的投資計畫。英特爾上月已選擇東德的馬格德堡投資數十億歐元設立全新歐洲晶片廠。

人道考量 輝瑞續供俄藥物

美國製藥商輝瑞公司表示將維持對俄羅斯的人道主義藥品供應，並將其俄羅斯的所有獲利捐贈給為烏克蘭人民提供直接支持的事業。但將不再於俄羅斯展開新的臨床試驗，並停止在該國進行中的研究招募新患者。輝瑞表示，主動暫停向俄羅斯供應藥品將「直接違反我們將患者放在首位的基本原則」。

深圳封城 iPhone影響有限

華爾街日報報導，中國深圳因新冠病例增加導致再次封城後，蘋果iPhone主要組裝商富士康已暫停當地的運作。美國銀行分析師指出，富士康河南鄭州廠可立即提升產量以彌補不足：「蘋果和富士康有能力在短期內將生產轉移到其他地區，前提是封鎖的持續時間不會明顯延長。」