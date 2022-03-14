消費者瘋折扣券 店家難擺脫

在美國，許多人常從報章或廣告傳單上剪集優惠券，拿到商店享用折扣甚至免費商品，瘋狂酷愛此道，以此為主題的真人秀節目大受歡迎。

不少發行優惠券的業者其實對優惠券心生厭惡，覺得成本貴且效果有限，想方設法擺脫。

不少忠實購物者收集優惠券後，持券到店裡只買可用優惠券的商品，覺得這麼做很聰明、大撿便宜，可向人吹噓。研究發現，收到優惠券會釋放出讓人感覺良好的激素，難怪多人趨之若鶩。

行銷支付服務公司Vericast統計，去年全美雜貨業共兌換8.65億張優惠券。

優惠券發展史

可口可樂 (Coca-Cola)1880年代後期開始推出優惠券，發明可口可樂配方的藥劑師彭伯頓(John Pemberton)依城市目錄向亞特蘭大市民郵寄優惠券，藉此宣傳。

後來，可口可樂創辦人坎德勒(Asa Candler)發送紙券，憑券免費贈送一瓶可樂，20年內約發放850萬張兌換券。

大蕭條 時期優惠券開始流行。 優惠券專業協會(Association of Coupon Professionals)稱，優惠券早期透過報紙和女性雜誌發行。隨著連鎖超市1940年代擴張，優惠券普及化；20世紀中，郵寄優惠券、報紙夾放廣告插頁更助長流行。1970年代，全美65%家庭都在剪集優惠券。

優惠券促銷效果？

特價商品、價格促銷或折扣是讓所有顧客享有折扣，優惠券則主要瞄準經常光顧的忠實顧客。

行銷解決方案Vericast客戶戰略執行董事恩格勒特(Aimee Englert)說，優惠券讓品牌業者有機會接觸並鼓勵未選用品牌的購物者；業者推出新產品時常會貼出優惠券激勵購物者嘗試、甚至吸引註冊忠誠計畫。

商品價格居高不下時，優惠券發揮更大作用。Vericast去年7月對1800多位顧客進行調查，60%受訪者表示正在搜尋更多優惠券以折抵價格。老字號超市克羅格(Kroger) 執行長麥克馬倫(Rodney McMullen)日前與分析師 電話會議時說，顧客比以前更積極用優惠券。

優惠券並非人人愛

優惠券是精明消費者的最愛，但越來越多品牌業者和零售商對優惠券心生厭惡，因為許多購物者只憑券以極低折扣價購物，想以原價銷售賺得豐厚利潤難上加難。

業者表示，提供優惠券浪費錢，不如把預算用來全面降價、或提高商品品質。鑑於部份消費者追逐優惠券成癮，有些公司將優惠券比喻成毐品。

維吉尼亞大學(University of Virginia)商學院副教授惠特勒(Kimberly Whitler)形容優惠券是業者付錢讓消費者購物，顧客從業者手中奪走資源。此外，優惠券讓預估需求、管理庫存面臨挑戰，再加上設計製作優惠券花錢、顧客持過期或偽造優惠券購物，更為業者添困擾。

儘管問題多，多數品牌業者仍認為優惠券是其銷售策略的工具之一，不敢冒然取消，擔心趕走顧客、把生意拱手讓給留用優惠券的對手。

取消優惠券的慘痛歷史

零售史充斥品牌業者試圖放棄優惠券而失敗的真實故事。

1996 年，旗下有Tide等多品牌的製造商寶潔公司(P&G)在紐約北部三個市場進行「零優惠券」測試，這些市場之前向顧客優渥優惠券價值；寶潔時任營運長雅格(Durk Jager) 說，每年發行超過3000億張優惠券，顧客使用不到 2%，為製造優惠券，每年約砍800萬棵樹，優惠券製作成本40%被浪費掉，因此認為必須取消優惠券。

然而，寶潔這個大膽嘗試讓忠於剪集優惠券的顧客遠離、轉向競爭對手。

其他公司陸續加入測試，諸如高樂氏(Clorox)、高露潔(Colgate)，紐約總檢察長還對這些公司提起反壟斷訴訟，之後，寶潔和其他業者恢復優惠券，並同意一起支付420萬美元和解。

九年後，梅西百貨(Macy's, 當時是「聯邦百貨公司」)收購以優惠券聞名的地區百貨業者，並取消優惠券，銷售暴跌，只好重拾優惠券。當時有位分析師形容，在中西部，優惠券是一種宗教。

到了2012年，潘尼百貨(JCPenney)也廢除優惠券，下場更慘。

潘尼時任執行長強納森(Ron Johnson)公布連鎖店全面改革計畫，重點是終止優惠券和折扣，改以日常低價取代，力求全面公平公正。結果，銷售額一年內下降近25%、公司股價暴跌，強納森上任僅17個月就下台失業；潘尼百貨馬上恢復優惠券，高層坦承沒有意識到顧客對優惠券依賴多深。

親自嘗過廢除優惠券苦果的強納森同意：「優惠券是毒品。」