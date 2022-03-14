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迪士尼樂園創意美食 吸客法寶

財經新聞組／綜合報導

餐飲日益成為主題遊樂園吸引顧客的一大法寶，身為箇中好手的迪士尼，更掀起創意樂園美食潮流。

美國財經新聞網站CNBC報導，迪士尼不斷在餐飲上推陳出新，推出各種獨特的樂園美食，例如米奇形狀的雪糕和蝴蝶餅、都樂冰品（Dole Whips），並搭配各種主題的焦糖蘋果和餅乾。

顧問業者國際主題樂園服務公司總裁史匹格說，人們造訪樂園的首要原因是為了遊樂設施和景點，其次便是餐飲，「過去20年來各大樂園抓住機會，打造出結合餐飲和遊樂設施的主題園區」。舉例來說，迪士尼打造「星際大戰銀河巡航艦」服務，為期兩天的沉浸式體驗包含餐飲、住宿及遊樂，顧客可在這艘名為「Halcyon」的星際戰艦上，置身電影「星際大戰」的世界。

這代表主廚皮亞賽奇（Brian Piasecki）的團隊必須在這個全包式套裝行程中迎合顧客的胃口。

皮亞賽奇把三餐都升級，例如在採吃到飽形式的午餐中，餐點為十分常見的烤乳酪三明治、番茄湯、花生醬三明治及沙拉，但都加入星際大戰的元素；供早餐和午餐使用的餐盤，放上三個長方形的盤子，緊湊的配置使餐點不易滑動，兼具科幻美感和實用性。

迪士尼也會利用餐點設計來提升其餐飲品質，例如在2017年推出以電影「阿凡達」為基礎的主題樂園潘朵拉星球時，打造自家特有的美食，不靠重新演繹外國料理，而是從電影中的潘朵拉星球汲取靈感，把阿根廷、巴西、中國菜烹飪手法中慣用的香料帶入菜餚，為食物增添獨特風味。

iTEC娛樂公司總裁和執行長柯安說，這拓展消費者的體驗，迪士尼也藉由升級餐飲體驗帶動樂園營收成長。柯安表示，消費者在度假時，通常會放寬飲食紀律，放心嘗試其他地方沒有的食物品項。

迪士尼去年開設復仇者聯盟園區時，面臨為美國傳統食物增添創新元素的挑戰，迪士尼因此從可放大和縮小的蟻人與黃蜂女發想，讓顧客享用夾了巨無霸雞排的漢堡、有超大顆肉丸的義大利麵，以及尺寸和臉一樣大的蝴蝶餅等佳餚。

主題樂園 迪士尼 電影

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