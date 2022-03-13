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股神稱鐵路事業100年內仍是波克夏重要資產 女股神看衰

編譯林奇賢／綜合外電
「股神」巴菲特（圖左）和「女股神」伍德（圖右）的投資風格截然不同。路透
「股神」巴菲特（圖左）和「女股神」伍德（圖右）的投資風格截然不同。路透

「股神」巴菲特和「女股神」伍德（Cathie Wood）的投資策略截然不同。巴菲特2月26日發布的年度致股東信，讚揚一項伍德認為沒有未來的產業—鐵路，完全體現兩人投資風格的差異。

Business Insider報導，巴菲特在信中說，伯靈頓北方聖大菲鐵路公司 （BNSF）是波克夏的「四大支柱」之一，這是歷史可追溯至1848年的舊經濟產業，但前景依舊可期。

巴菲特表示：「BNSF一直是美國商業最重要的動脈，對美國和波克夏而言都是不可或缺的資產。若BNSF運送的許多重要商品改由貨車運載，美國的碳排放量將大增。」

BNSF鐵路公司按營收計是美國最大的鐵路公司，去年全年盈餘為破紀錄的60億美元。巴菲特預期，該公司未來將多次改寫獲利紀錄，「我大膽做個少見的預測：從現在起一個世紀內，BNSF仍將是波克夏和我們國家的重要資產」。

但伍德的方舟投資管理公司對鐵路事業的看法不同。方舟在Bad Idea報告稱，投資這項事業可不是個好主意，投資人應避開這個即將被顛覆的事業。

伍德認為，顛覆鐵路事業的主因是自駕電動卡車獲得採用，自駕電動卡車將「以節省成本的方式與鐵路貨運競爭，並提供更優質便利的服務」。該報告指出，從鐵路轉向自駕貨車，料將在未來四到九年內發生。

投資 巴菲特 波克夏

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