美股創1月底來最大單周跌幅 烏克蘭戰局讓市場繼續翻騰

美股面臨諸多變數：有能源價格的波動、戰爭的進展、升息和通膨的走向。路透

美國股市周五繼續下跌，史坦普500指數 創下1月以來最大單周跌幅，市場信心隨烏克蘭戰況翻騰攪擾 ，在通膨疑慮高漲之下，投資人對風險失去胃口。

美股周五開盤一度上漲，俄羅斯總統普亭表示俄烏談判有進展。但烏克蘭外交部長庫列巴隨後表示，他看不出雙方談判有像普亭所說的進展，但美股午後轉跌。俄國軍隊轟炸並未停歇，同時，美國總統拜登表示要和主要盟國聯手撤銷與俄國正常貿易關係。

道瓊工業指數周五下跌229.88點，史坦普500指數和那斯達克綜合指數各跌1.3%和2.2%。一周下來，道瓊工業指數跌2%，一連五周下跌。史坦普和那指各跌2.9%和3.5%，其中史坦普500指數創下1月21日以來單周最大跌幅。

台積電ADR周五跌2.5%，和費城半導體指數周線俱跌3.5%，連跌五周下來，跌幅深達16.2%。美股市值最大的蘋果（Apple）蘋果本周大跌5.2%，也連跌五周，跌幅超過10%。

Stifel Nicolaus 董事總經理韋格斯（Justin Wiggs）表示，投資人「如同蒙受試煉，想投資，但變數太多，無所適從，成了信心考驗」。他舉出的變數有能源價格的波動、戰爭的進展、升息 和通膨的走向。

下周可能面臨更多折騰。聯準會 （Fed）將於美東時間周三公布決策，聯邦資金利率期貨預估有高達96%的機率將升息0.25個百分點。Fed屆時也將公布對利率、通膨，以及經濟成長的最新預測。

Wedbush證券董事總經理馬索卡（Steve Massocca）說：「企業財報已告一段落，很顯然貨幣政策將成為要角。我不認為Fed下周會有意外：升息0.25個百分點，然後退居幕後，留意歐洲局勢。」

市場人士認為，通膨勁揚勢必讓聯準會繼續升息，不過，因經濟前景不明，今年可能不會像部分經濟專家原本以為升息多達七次。

聯準會縮減規模將近9兆美元的資產負債表的計畫也深受矚目，官員原本表示，升息一開始，之後就是縮表。美國銀行主管卡巴納（Mark Cabana）認為，基本假設是5月展開所謂的「量化緊縮」（QT），不過，如今可能挪後。他表示，如果聯準會發現自己處在不如原先以為的形勢，可能會立即延後縮表，如此可讓貨幣政策繼續保持寬鬆。