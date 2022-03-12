油價 飆升 Uber將額外收費

Uber表示，為應對油價飆升，將在美國和加拿大增加車費和外送附加費。該公司表示，乘坐Uber的乘客每次需額外支付0.45至0.55元的費用，而Uber Eats外送服務將另加0.35至0.45元的附加費。這些費用是臨時的，將持續至少2個月。這些費用將支付給司機，以支付他們使用的汽油費用。

福特與PG&E合作雙向充電

福特汽車將與加州的PG&E合作，評估F-150 Lightning電動皮卡的雙向充電能力，提供家庭用電並將電量回饋電網。雙向充電是指電動車將電力回饋到家庭或電網的能力，這與家庭和電網對車輛的充電相反。電動車可以在夜間費率低時充電，並在高峰時段向電網提供能源。

削減成本 WeWork虧損縮小

彈性工作空間提供商WeWork Inc表示，由於成本削減、對辦公空間的需求以及企業轉向混合出勤模式，第4季虧損縮小。截至12月31日當季淨虧損從一年前的11.7億元降至8.03億元。備受關注的指標「長期租賃合約」減少約11%至179.3億元。新辦公桌銷量從第3季的8.4萬個增至8.7萬個。

Jones Soda推大麻蘇打水

軟性飲料商Jones Soda推出新品牌Mary Jones，它以內含大麻的蘇打水、軟糖和糖漿為特色。對於這家以精釀蘇打水而聞名的上市公司來說，這是個大膽的舉措，但它相對較小的規模意味著它願意承擔大型競爭對手可口可樂和百事可樂不願嘗試的風險。

貝萊德在俄曝險損失170億

英國《金融時報》報導，由於俄羅斯 對烏克蘭的襲擊，全球最大資產管理公司貝萊德在其持有的俄羅斯證券上損失了約170億元。該公司客戶截至1月底持有俄羅斯資產超過182億元，但在俄羅斯入侵烏克蘭後，股市關閉和全球制裁導致絕大多數資產無法出售，貝萊德只得大幅減記資產價格。

AT&T預計到2023年底將投資約480億元擴大其光纖網路和5G無線服務。在面臨股東對其以高價轉型為媒體和娛樂公司的質疑後，AT&T正在努力將旗下WarnerMedia部門與Discovery Inc合併，該交易預計將在第2季完成。該公司打算重新專注於提供網路和電話服務的核心業務。