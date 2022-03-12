787夢幻機尚未放行 波音壓力測試供應商
波音公司的787夢幻機尚未出現任何交機解凍的跡象，但這並未阻止這家飛機製造商對供應商進行壓力測試，以了解在2023年底前是否能滿足每月7架的產出需求。
知情人士爆料指出，波音已不再預測何時將獲得美國監管機構的批准以恢復交機；這款機型因生產缺陷而被喊停近一年，且仍在繼續中，總成本為55億元。
但是，知情人士說，它已與零件製造商討論一些分析師認為的極具雄心的遠景，因為它對零件商進行調查，以了解在連續危機而被癱瘓之下，或是像現在面臨因俄羅斯入侵烏克蘭而加劇的勞動力和材料短缺等場景。
波音的生產戰略取決於幾個關鍵的未知因素，包括何時重新開始交機、能多快消化100多架787未交機訂單，以及烏克蘭危機對抑制本已疲軟的需求有多深。
雖然有些消息人士認為最快下個月就會重啟交機，但4月很快就到了，這項預測越來越受到關注。
兩位知情人士表示，波音的復元方案可能會在5月左右將目前2架787的最低月產能提高到3架，如果屆時獲准開始交機，可望在11月左右再提高到4架。
消息人士補充說，在此之後，供應商被要求準備好在2023年10月左右能夠承擔每月高達7架的產能。
這將超出大多數分析師認為市場能吸收的程度，消息人士強調，目前這仍是紙上作業，尚未做出決定。
波音生產的越多，就越難轉換未交機數的積壓訂單。
Jefferies分析師卡亞格魯(Sheila Kahyaoglu)估計，2022年的月產能將保持在2架，到2023年將升至3.5架，但仍低於5架，「以消化庫存」。
「4月若交貨重啟可能會很激進。」
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