787夢幻機尚未放行 波音壓力測試供應商

波音公司的787夢幻機尚未出現任何交機解凍的跡象，但這並未阻止這家飛機製造商對供應商進行壓力測試，以了解在2023年底前是否能滿足每月7架的產出需求。

知情人士爆料指出，波音已不再預測何時將獲得美國監管機構的批准以恢復交機；這款機型因生產缺陷而被喊停近一年，且仍在繼續中，總成本為55億元。

但是，知情人士說，它已與零件製造商討論一些分析師 認為的極具雄心的遠景，因為它對零件商進行調查，以了解在連續危機而被癱瘓之下，或是像現在面臨因俄羅斯 入侵烏克蘭 而加劇的勞動力和材料短缺等場景。

波音的生產戰略取決於幾個關鍵的未知因素，包括何時重新開始交機、能多快消化100多架787未交機訂單，以及烏克蘭危機對抑制本已疲軟的需求有多深。

雖然有些消息人士認為最快下個月就會重啟交機，但4月很快就到了，這項預測越來越受到關注。

兩位知情人士表示，波音的復元方案可能會在5月左右將目前2架787的最低月產能提高到3架，如果屆時獲准開始交機，可望在11月左右再提高到4架。

消息人士補充說，在此之後，供應商被要求準備好在2023年10月左右能夠承擔每月高達7架的產能。

這將超出大多數分析師認為市場能吸收的程度，消息人士強調，目前這仍是紙上作業，尚未做出決定。

波音生產的越多，就越難轉換未交機數的積壓訂單。

Jefferies分析師卡亞格魯(Sheila Kahyaoglu)估計，2022年的月產能將保持在2架，到2023年將升至3.5架，但仍低於5架，「以消化庫存」。

「4月若交貨重啟可能會很激進。」