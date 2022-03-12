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中國學者籲當局：儘快切割普亭 以免被孤立

「取暖用油」每加侖破5元 美國東北民眾雪上加霜

俄烏戰爭效應 高盛：美經濟衰退風險正在上升

財經新聞組／綜合報導
高盛認為美國經濟正在邁向衰退。（歐新社）
高盛認為美國經濟正在邁向衰退。（歐新社）

高盛(Goldman Sachs)的策略師警告，在一系列通膨和地緣政治擔憂的影響下，一場衰退風暴可能正在遙遠的地方形成。

高盛首席經濟學家哈祖斯(Jan Hatzius)表示：「我們現在認為，美國明年進入衰退的風險與目前由殖利率曲線斜率模型所暗示的20-35%的衰退機率可能性大體一致。」

這位華爾街頂級策略師將他對2022年美國GDP成長率的預測值從之前的2%調降至1.75%。市場平均共識是成長2.7%。

多種因素已正在成形，推高了華爾街對美國經濟衰退的呼聲。

布蘭特原油價格11日在每桶113元左右交易，交易員繼續評估拜登政府為回俄羅斯入侵烏克蘭而禁止進口俄羅斯石油、液化天然氣和煤炭的禁令。

由於看好埃克森美孚和雪佛龍等美國石油巨頭將增產以彌補俄羅斯產量損失，油價已從每桶近139元的高位回落。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，油價已飆升約25%。

AAA指出，美國加油站的汽油價格平均飆升至每加侖4元以上。加州油價甚至已攀升至每加侖5元以上。

哈祖斯解釋，「自俄羅斯入侵烏克蘭以來，石油和大宗商品價格已大幅上漲。我們的大宗商品策略師對近期原油和農產品的預測，代表實際可支配收入將受到0.7個百分點的有效影響，這將拖累2022年的支出。我們還預計，對金融條件進一步收緊、消費者信心下降和歐洲成長放緩，以及一旦關鍵金屬短缺限制生產，美國經濟將面臨額外的下行風險。」

與此同時，從麥當勞到美國運通等大型西方企業由於戰爭而暫停了在俄羅斯的業務。這些公司對俄羅斯採取行動的財務衝擊及其全球影響，都將反映在未來幾季的企業財報獲利上。

俄羅斯 油價 石油

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